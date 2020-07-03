Hopa ve Trabzon iş dünyası projeleri konuştu

03 Temmuz 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Gökhan Bıyıklı ve yönetim kurulu üyeleri, çeşitli projeler konusunda görüşmeler yapmak üzere Trabzon’a geldi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’nu ziyaret eden Hopa TSO heyeti, yürütülen ve planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette ayrıca Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a yapılan ticarette pandemi nedeniyle yaşanan sorunlar da görüşüldü.

Hopa TSO heyeti ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı TTSO Özel İpekyolu müzesini de gezerek Başkan Hacısalihoğlu’ndan eserlerle ilgili bilgi aldı. Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek, müze şeref defterini de imzaladı.