Hopaport 2019’da hedeflerine bir adım daha yaklaştı

13 Ocak 2020

Hakan KILIÇ

Ülkemizin ve bölgemizin önemli limanları arasında yerini alan HOPAPORT liman sahasında peş peşe yaptığı yatırımlar ve yenileme çalışmaları ile sektörde yükseliş trendi yakalayan limanların başında gelmeye başladı.Liman sahasında bulunan yangın söndürme sistemlerini ciddi bir yatırım yaparak komple yenileyen HOPAPORT, buna paralel Tank Terminalinde bulunan toplam 32.000 ton kapasiteli 6 tanka yatırım yaparak uluslararası standartlara uygun duruma getirdi. Özellikle yangın söndürme sistemlerini yenileyerek her türlü ürünün en güvenli şekilde depolanmasının yolu açıldı.HOPAPORT çimento terminalini de geçtiğimiz yıllarda devreye alarak ülkemiz Çimento sektörünün önde gelen Aşkale Çimento fabrikasının kullanımını sunması limandaki haraketliliğe de ciddi bir katkı sundu. Çimento ve Uçucu kül depolanan silolardan Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Gürcistan‘a gönderilerek sektöre hizmet vermeye devam ediyor.



Hopaport gelen gemide 2019 yılında kendi rekorunu kırdı



HOPAPORT 2019 yılında limana gelen Gemi haraketliliği noktasında kendi rekorunu kırdı. 2017 yılında 187 Gemiye hizmet veren HOPAPORT 2018 yılında 164 gemi ile yılı kapatmıştı. 2019 yılında özellikle Lojistik Departmanı’nın başarılı çalışmaları ile ürün çeşitliliğini artırarak limana gelen Gemi sayısını 206’ya yükseltmeyi başardı.



Hopaport işlem hacmini 861.085 ton’a yükselterek hedefine bir adım daha yaklaştı

HOPAPORT önüne koyduğu 1 milyon ton yük elleçleme rakamına 2019 yılında bir adım daha yaklaştı.2017 yılında 731.148 ton yük elleçleyen HOPAPORT 2018 yılında yılı 703.394 ton ile yılı kapatmıştı.2019 yılına hızlı giren HOPAPORT Tahıl Terminali ve kapalı ambarlarını da aktif kullanıma sunarak limana gelen gemi sayısını artırmasına paralel, 861.085 ton yük elleçleyerek işlem hacminin bir önceki yıla göre %22 oranında arttırmayı başardı. Liman sahasında çalışan tüm personelin yıl boyunca aktif çalışması, paydaşların liman çalışmalarına aktif destek vermesi, Nakliye sektör temsilcilerinin de Liman çalışmasında özveri göstermesi ile bu sayıya ulaşıldı.



Genel Müdür Meriç Burçin Özer: Emin adımlarla ilerliyoruz



2019 yılının genel bir değerlendirmesini yapan HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, Karadeniz Bölgesi’nde Samsun ve Trabzon limanlarının ardından üçüncü liman olmayı başardıklarını ifade ederek “Biz hep avantajlarımızı müşterilerimize anlatmaya çalıştık. 2.150 metre uzunluğundaki ana mendireğimiz bize 12 ay boyunca gece gündüz demeden 7/24 en güvenli operasyonları sağlamamızı sağlıyor. Aynı anda 12 gemiye hizmet verebilecek bir durumdayız. Makine parkımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. 600 tona kadar proje kargo yüklerini limanımızda başarı ile tahliye ettik ve yeniden gemiye yüklenerek gideceği noktaya taşımayı başardık.



Ülkemizin en güçlü Holdinglerinin başında gelen Ciner ve İmisk Holding ortak yatırımı olan HOPAPORT grup şirketleri ile koordineli çalışmaları sayesinde Yakın Doğu ve Uzak Doğu limanlarından gelen onlarca Proje ve Heavy Lift adı verilen kargo gemilerinin yüklerini başarılı operasyonlarla gerçekleştirdik. Hopa Limanı bu yüklerin başarılı bir şekilde aktarmasının yapılmasında ve yüklerin nihai destinasyonuna ulaşmasında stratejik bir rol oynamıştır.

HOPAPORT olarak Yeşil Liman sertifikasını alan Türkiye’de ilk 15 limanı arasında ve Karadeniz Bölgesi’nin ilk limanı olma başarısını göstererek insana ve çevreye olan saygısını işinde başarılı olarak göstermiştir. Bakanlığın talimatları ve sorumluluk bilincimiz içinde “Önce insan, önce İş güvenliği ve sağlığını hep en başta düşündük. Yıl boyunca danışman firmalarımızın tecrübeli elemanları ile personelimizi eğitimlere tabi tuttuk ve tutmaya de devam ediyoruz.