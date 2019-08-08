Hopaport’a bir günde 5 gemi birden giriş yaptı

08 Ağustos 2019

Bir günde 5 geminin birden giriş yaptığı limanda Çimento Terminali’ne Arel 3; Uçucu Kül, Tahıl Terminali’ne Rıver Grace ve Makc; Buğday, Akçansa Çimento Terminali’ne Kaptan Cevdet ile Çimento ve Ana Operasyon Terminali’ne Golden Lion gemileri giriş yaptı.

Liman hakkında bilgi paylaşan Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, limanın stratejik konumu, 7/24 her türlü olumsuz şartlara rağmen güvenli tahliye işlemlerinin rahatlıkla yapılabilir olması, kapalı ve açık depolama alanlarının genişliği ile tercih edilir konumda olduğunu dile getirdi.

Hopaport’a ciddi paralar harcayarak güvenliği en üst düzeye çıkarttıklarını vurgulayan Meriç Burçin Özer, “Tüm terminallerde yangın söndürme sistemlerini komple yeniledik ve artık anında müdahale edilebilir noktaya geldik. Hopaport olarak çok değişik projeler üzerine çalışıyoruz. Şartlar uygun hale geldiğinde bu projelerden birkaçını hayata geçireceğiz. Bu projeler ile ülkemizin, bölgemizin, Artvin’imizin ve Hopa’mızın ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. Biz tüm departmanlarda çalışan personelimiz ve sahada çalışan mesai arkadaşlarımızla birlikte, tüm enerjimizi vererek çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.