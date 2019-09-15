HOSAB büyüyerek güçleniyor

15 Eylül 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Gecenin açılış konuşma yapan HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, HOSAB’ın Bursa’nın batısında yıldızı parlayan bir bölge olduğunu; yapılan akılcı proje ve yatırımlarla hızlı bir büyüme süreci yaşadığını belirtti. Korun, “HOSAB’ı hem alan olarak büyütüyoruz hem de gerçekleştirilen yatırımlar ile sanayimize verdiğimiz hizmetlerin kalitesini yükseltiyoruz. 2012 yılından bu yana gündemimizde olan HOSAB ve Akçalar’ın birleşmesi için Bakanlığımız, Bursa Valiliğimiz, yerel ve merkezi yönetim birimleri de bizleri teşvik etti. Nihayetinde birleşme protokolünü imzaladık ve Akçalar OSB, belirli yatırımları gerçekleştirene kadar HOSAB Akçalar Gelişim Bölgesi adı altında HOSAB’a katıldı. Bursa’da ilk olan bu birleşme ile HOSAB, 155 hektar büyüklükten 216 hektar büyüklüğe ulaştı” dedi. Korun, bölgede yapılan yatırım ve projelerden de bahsetti.

Gecede Akçalar Sanayi Bölgesi’nin organize sanayi bölgesi hüviyetine kavuşmasında ve HOSAB ile birleşmesi sürecinde katkı koyan isimlere HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun tarafından birer anı plaketi takdim edildi.