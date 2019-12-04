HOSAB ve Kayapa OSB işbirliği için imza attı

04 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bir süredir görüşmeleri devam eden teknik destek ve danışmanlık protokolü HOSAB Yönetim Merkezinde; HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun ile Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy tarafından imzalandı. İmza töreninde HOSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve HOSABSİAD Başkanı Sezai Sezer ile HOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Rekkalı’nın yanı sıra Kayapa OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Duran, Kayapa OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Güler ve Salim Salim Balcı, HOSAB Bölge Müdürü Bahattin Canıgüleç ve Kayapa OSB Bölge Recai Akıncı da yer aldı.

Kayapa’nın atık suları HOSAB’da arıtılacak

HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun yaptığı açıklamada, birbirine yakın olan iki bölge arasında daha önce de Kayapa OSB’deki atık suların HOSAB Atıksu Arıtma Tesisine deşarjı ve arıtılması konusunda ön protokol imzalandığını hatırlatarak, “Bu konudaki projemiz devam ediyor. Dolayısıyla iki bölge yönetim ve sanayicileri olarak birbirimizle iletişim ve işbirliği içindeyiz. Bu protokol ile bu işbirliğini bir adım daha ileriye götürüyoruz. Biz HOSAB olarak 16 yıllık bir OSB bilgi birikimi ve deneyimine sahibiz. Bu birikimi Kayapa OSB’nin yararına kullanacağız. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bizim teknik ekibimiz, danışmanlarımız, deneyimlerimiz ile Kayapa OSB’de alt yapı, atık su, imar, inşaat başta olmak üzere işlerin daha hızlı, hatasız ve daha düşük maliyetle yapılması temel amacımız. Bu süreçte aynı zamanda Kayapa OSB’nin personeli de HOSAB’da eğitim alacak. Çünkü bu işin bir okulu yok. Biz bu anlaşmanın her iki bölge ve sanayicilerimize fayda sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

‘Kayapa OSB’nin gelişimine büyük katkı sağlayacak’

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy da Türkiye’de örnek olacak şekilde iki OSB arasında bir protokol imzaladıklarını belirterek, şunları söyledi: “Bu işbirliği Kayapa OSB’nin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Özellikle alt yapı yatırımları konusunda HOSAB’ın gelişmiş alt yapı, personel ve deneyimlerinden faydalanıp, sanayicilerimize en kısa sürede, en düşük maliyetle arzu edilen hizmetleri sunacağız. Başkanlar ve yönetimler düzeyinde sağladığımız iletişim ve İki OSB’nin fiziki olarak da birbirine yakın olmasının avantajı sayesinde, ileride sanayicilerimiz arasında tanışma ve dayanışmayı, iş hacmini arttırıcı çalışmalarımız olacaktır.”

Sanayiye zaman ve para kazandıracak

HOSABSİAD Başkanı Sezai Sezer de teknik destek ve danışmanlık anlaşmasının, OSB’lerin işbirliği içinde fayda üretmesine örnek teşkil edeceğini belirterek, son derece olumlu bulduklarını, sonuçları açısından da büyük faydalar ortaya çıkacağını belirtti. Sezer, “Bizdeki tecrübe ve yaşanmışlıklar ile Kayapa’da doğru bir sistem ve alt yapı kurulmasına vesile olacağız. Bu sanayicimize hem zaman hem de finansal olarak kazanım sağlayacak” dedi. Kayapa OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Duran da iki başkanı da bu yolu açtıkları için tebrik ettiğini belirterek, “Sonuç olarak bu işbirliğinden sanayimiz, Bursa’mız ve ekonomimiz istifade edecek. Her manada olumlu bir adım atıldı” şeklinde konuştu.