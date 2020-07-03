Hunat Süt, Kayseri’de ikinci şubesini açtı

03 Temmuz 2020

HİLAL SÖNMEZ-KAYSERİ

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, bölge üreticisinin sütünü kendi kurduğu tesiste işleyerek, Hunat Süt marka adı ile yaklaşık bir yıl önce piyasaya çıktı. Şu anda Ankara’da Halk Ekmek satış noktaları da dâhil olmak üzere, 300 civarı satış merkezi ile anlaşmalı olarak ürünlerini bulunduran Hunat Süt, Kayseri’de de ikinci şubesini açtı.

İlk şubesini Kayseri’nin merkez mahallelerinden Gültepe Mahallesi’nde açan birlik, ikinci şubesini ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün yanına açtı. Hunat Süt Market’in açılışına Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, orta vadede Kayseri’de şube sayısının artırmayı ve Nevşehir başta olmak üzere çevre illerde de şubeleşmeyi hedeflediklerini, uzun vadede ise Hunat Süt markasının bilinirliğinin Türkiye genelinde artmasını hedeflediklerini söyledi.

“Kırsaldaki üreticileri destekleyerek üretimi artırmak istiyoruz”

Süt işleme tesisinde pastörize süt, yoğurt, ayran, tereyağı ve peynir çeşitlerinin elde edildiğini söyleyen Çakı, Kayseri kırsalındaki üreticileri destekleyerek, Kayseri'nin süt üretimini de artırmak istediklerini kaydetti. Çakı, “Hunat Süt ile bölgemizdeki küçük üreticiyi de destekliyoruz. Kayseri kırsalını hareketlendirecek ve üreticinin kaybettiği umudu tazeleyeceğiz. Hunat Süt şu anda Ankara’da tüm Halk Ekmek satış yerlerinde bulunuyor. Kayseri’de ikinci şubemizi açtık. İlerleyen süreçte Hunat Süt’ü Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir marka haline getireceğiz” diye konuştu.