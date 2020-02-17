İbrahim Burak Aslanoğlu, Universal Partners'ta!
Universal Partners, vergi dünyasının önemli isimlerinden İbrahim Burak Aslanoğlu’nun bünyesine kattı.
Sabiha TOPRAK
Universal Partners, vergi dünyasının önemli isimlerinden İbrahim Burak Aslanoğlu’nun bünyesine katılımıyla büyümesini sürdürüyor.
İbrahim Burak Aslanoğlu Kimdir?
2020 Şubat ayı itibarıyla Universal Partners bünyesinde Yönetici Ortak, Yeminli Mali Müşavir olarak görevini sürdüren Aslanoğlu, Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır.
2003 yılında Maliye Bakanlığı’nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak görev yapmasının ardından, 2004 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü sınavını kazanmış, 2008 yılında ise Gelirler Kontrolörlüğü’ne atanmıştır.
2011-2014 yılları arasında İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yardımcılığı görevini yapan Aslanoğlu, 2014-2018 yıllarında ise İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.