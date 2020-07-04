“İhracat rakamları umutlarımızı güçlendirdi”

04 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) – Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ihracatta yaşanan tablonun sevindirici olduğunu söyledi. Mart ayından itibaren dünyayı büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle ekonomilerde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin ortadan kalkmaya başladığının Haziran ayı ihracat rakamları görüldüğünü kaydeden Çevikel, bu rakamlarda alınan ekonomik tedbirlerin de etkisinin olduğunu hatırlattı. Çevikel, “Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 15,77 artarak 13 milyar 469 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82,61 seviyesine yükseldi. DOSABSİAD olarak 5 milyar dolar ihracat hacmine sahibiz. Dolayısıyla da ekonomide yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üyelerimizi bilgilendiriyoruz. İhracat rakamları bizleri umutlandırdı” dedi. İhracatçılara yönelik yapılan desteklerle ilgili de açıklama yapan Başkan Çevikel, “Desteklerin tamamı ihracatçının elini güçlendirdi” diye konuştu.