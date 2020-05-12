İhracatçı Covid19'u fırsata çevirdi, meyve sebze ihracatı yüzde 24,16 arttı

12 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Ergin Civan, Batı Akdeniz bölgesinde yılın 4 aylık döneminde toplam ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 1,27 düşüş yaşanmasına rağmen 600 milyon 180 bin 415 dolar gerçekleştiğini bildirdi.

Nisan ayında 142 milyon 93 bin 205 dolarlık ihracat yapıldığını belirten Civan, toplam ihracatta düşüş yaşanmasına rağmen miktarda yüzde 7,88 artış olduğunu kaydetti.

-Koronavirüs salgınını fırsata çevirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle başta Rusya ve Avrupa ülkelerinden Türkiye'den yaş meyve sebze için büyük talep geldiğini ifade eden Civan, ''Bölge ihracatçımız ve üreticimiz koronavirüs salgını nedeniyle üretimi kesmedi. Başta Antalya olmak üzere Türkiye yaş meyve sebze ihracatını fırsata çevirdi. İhracatçımız krizi iyi yöneterek, Batı Akdeniz bölgesi yaş meyve sebze ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 24,16 artarak 195 milyon 208 bin 272 dolara ulaştı'' dedi.

Batı Akdeniz bölgesinde ihracatta ikinci sırada maden ve metaller sektörü yer alırken bu yılın nisan döneminde 117 milyon 6 bin 835 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü 53 milyon 470 bin 269 dolar, Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörü ise 54 milyon 984 bin 988 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Makine ve Aksamları sektörü geçen yıl 5 milyon 169 bin 299 dolar olan ihracatı bu yılın nisan ayında yüzde 86,59 artırdı.

Batı Akdeniz bölgesinden en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında 51 milyon 741 bin 907 dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti yer aldı.İkinci sırada bulunan Rusya'ya ihracat yüzde 20,69, Almanya'ya yüzde 14.46, Ukrayna'ya ihracat yüzde 42,60 arttı.

-Pakistan'a ihracat yüzde 1134, Kazakistan'a yüzde 520 arttı

Batı Akdeniz'den en çok ihracat yapılan ülkeler arasında üçüncü sırada yer alan Kazakistan'a yapılan ihracat ise geçen yılın 4 ayına göre yüzde 520,92 artarak 38 milyon 322 bin 801 dolara ulaştı. Kazakistan, 2019 yılın ilk 4 ayında en çok ihracat yapılan ülkeler arasında 9'uncu sıradaydı.

İhracatta en fazla çarpıcı artış ise Pakistan'a gerçekleşti.. Bölgeden bu ülkeye gerçekleşen ihracat, yüzde 1134,27 oranında artarak 7 milyon 145 bin 883 dolara ulaştı. Pakistan bölgemizden en çok ihracat yapılan ülkeler arasında 20'inci sırada yer alıyor.

-65 ülkeye yaş meyve sebze ihracatı

Antalya, Burdur ve Isparta'dan çoğunluğu Avrupa olmak üzere 65 ülkeye yaş meyve sebze ihracatı yapılıyor. Yaş meyve sebze ürünlerinde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında birinci sırada Rusya, ikinci sırada Almanya yer alırken sırasıyla Romanya ve Ukrayna, Bulgaristan, Hollanda, Moldava ve Beyaz Rusya ve Sırbistan yer aldı.

Yılın 4 aylık döneminde Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı yüzde 27,3, Almanya'ya yüzde 18,2, Romanya'ya yüzde 18,8, Ukrayna yüzde 71,7, Bulgaristan yüzde 15, Hollanda yüzde 28,1, Moldavya yüzde 1, Beyaz Rusya yüzde 97 ve Sırbistan'a 75,9 arttı.