İhracatçı kriz içinde krizle boğuşuyor

19 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Çin Halk Cumhuriyeti'nde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapılarının kapalı olması, ham madde girişi olmaması, boş konteyner bulunmaması gibi nedenlerden dolayı ihracatçı kriz içinde krizle mücadele ediyor.

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Ergin Civan, koronavirüs salgını nedeniyle, Dünyanın en fazla konteynerine sahip Çin'den diğer ülkelere boş konteyner gönderilemediğini söyledi.

İhracatçının mal satmak için çalıştığını ancak lojistik sektörünün boş konteyner bulamadığını bu nedenle de ihracatın aksadığını belirten Civan, hammadde açısından da Çin'in en büyük ülke konumunda bulunduğunu kaydetti. Ergin Civan, özellikle gübre üretimi yapan fabrikalar açısından doldukça zor bir duruma gelindiğine dikkat çeken Ergin Civan, şöyle devam etti.

''Bulgaristan kapısı açık ama ne olacağı belli değil. İhracatçı önünü göremiyor, korkuyor. Çin'den boş konteyner dönüşü yok. Gübre fabrikaları için hammadde girişi de olmayınca bu işletmelerin durumu da güçleşiyor. Eğer hammadde girdisi olmazsa bazı gübre fabrikaları üretime ara verebilir. Yurtdışına çıkış yapan TIR'lar da koranavirüs salgını nedeniyle ülkeye giriş yapamıyor. TIR sıkıntısı yaşanıyor. İhracatçı kriz içinde krizle mücadele ediyor.''

Ülke ve dünya ekonomisi açısından 2020 yılının çok zor geçeceğini belirten Ergin Civan, bir an önce ekonomik önlem paketinin açıklanması gerektiğini sözlerine ekledi.