İhracatçı Rusya'dan sevinçli haber bekliyor

13 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkan Vekili Ergin Civan Rusya Gümrük kapılarında TIR'ların bekletilmesi sorununu ilgili bakanlık nezninde girişimlerde bulunduklarını Rusya'daki Ticaret Müşavirliği ile görüşmelerin de devam ettiğini bildirdi.

Rusya'nın Türkiye'den ithal edeceği domates için 150 bin ton kota koyduğunu ve bu kotanın da limitini dolduğunu anımsatan Civan, ek 50 bin ton kotanın serbest bırakılacağı yönünde duyumlar aldıklarını kaydetti.

Ek kotanın serbest bırakılması konusunda Rusya bürokrasi işleyişinde itiraz süresinin dolmasının beklendiğini ifade eden Ergin Civan, ''17 Şubat tarihinde askı itiraz süresi doluyormuş. Rusya, Suriye'nin İdlip bölgesindeki sorunları bahane edip domateste ek kotayı sürüncemede bırakırsa ihracatta sıkıntı yaşanacaktır'' dedi.

Ergin Civan, kesin olmamakla birlikte Rusya gümrük kapılarında ek kotanın verilmesini bekleyen tahmini 10 milyon dolarlık domates ve çeşitli yaş sebze ürünü olduğu yönünde bilgiler geldiğini söyledi.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp de, Rusya ile yaşanan ek domates kotası sorununu Türkiye Ziraat Odaları Birliği yöneticilerine ilettiklerini söyledi. BAİB yönetiminin de konuyu devlet yöneticilerine aktardığını ifade eden Alp, 50 bin tonluk ek domates kotasının bir an önce imzalanmasını beklediklerini bildirdi. Alp, ek kotanın çıkmasından umutlu olduklarını kaydetti.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan ise Antalya'dan Rusya'ya yapılan domates ihracatının 8 Şubat 2020 tarihinden bu yana durduğunu bildirdi.

BAİB önceki dönem Başkanı Mustafa Satıcı da , Rusya gümrük kapılarında bekleyen TIR'larla ilgili olayın da beklenen bir gelişme olduğunu ifade ederek, ''Birlik daha önce ihracatçıları uyarmış ve bilgilendirmişti. İhracat sezonu da başlıyor. Rusya ile Türkiye arasında siyasi ilişkiler malum...Rusya aynı zamanda kendi üreticisini de korumak istiyor. İhracatçı için zor bir durum'' dedi.