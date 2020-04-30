İhracatçılara domates kotası uyarısı

30 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

İhracatçı Birliklerinden üyelerine gönderilen yazıda, Rusya'nın 200 bin ton domates kotası uygulaması koyduğu, bu kotanın da dolmak üzere olduğu belirtildi. Yazıda şöyle denildi.

''Sayın Üyemiz, 26 Nisan 2020 itibariyle Rusya'ya domates ihracatında 200 bin tonluk kotanın yaklaşık 187 bin tonu dolmuştur. Kotanın dolması halinde Rusya'ya yapılacak domates sevkiyatlarının ülkemiz gümrüklerinden çıkamaması yada Rusya gümrüklerinden giriş yapamaması gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Firmalarımızın mağduriyet yaşamamaları için ihracatlarını güncel kota durumunu dikkate alarak yapmaları önemlidir.''

Edinilen bilgilere göre Ticaret Bakanlığı tarafından Rusya Federasyonu ilgili bakanlığına gönderilen yazıda kotanın kaldırılmasını talep etti. Ancak, Rusya'nın bu konuda nasıl tavır alacağı konusu netlik kazanmadı.

Her yıl Nisan ayında domates kotası rakamlarını güncelleyen Rusya'nın koronavirüs salgını nedeniyle güncelleme yapıp yapmadığı ise öğrenilemedi.

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Yöneticileri ise önlem alınmaması halinde geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Rusya'ya domates ihracatında büyük sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

Rusya 2019 yılında aldığı kararla Türkiye'den 150 bin ton domates alımı kotası koymuştu. Ancak bu kota 8 Şubat 2020 tarihinde dolmuştu. Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracatta kota dolduğu gerekçesiyle ürünleri geri çevirmiş, binlerce ton ürün bozulma tehlikesi yaşamıştı. Rusya, 25 Şubat 2020 tarihinde Türkiye'nin ek kota talebini kabul ederek domates kotasını 200 bin tona çıkarmıştı.

Şubat ayından bu yana yapılan ihracatta ise 200 bin tonluk kotada187 bin tona ulaşıldı.

Türkiye, 2019 yılında çeşitli ülkelere 535 bin ton domates ihraç ederken 304 milyon 445 bin dolar döviz geliri elde etti.

Rusya'ya ise geçen yıl 97 bin 629 ton domates ihracatından 86 milyon dolar döviz elde edildi. 1 Ocak - 26 Nisan 2020 tarihleri arasında Rusya'ya 49 bin 818 ton domates ihracatı yapılırken bu ihracattan 46 milyon 876 bin 478 dolar döviz kazanıldı.