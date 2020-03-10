İhracatta yeni hedef Afrika pazarı

10 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - UİB Konferans Salonu’nda gerçekleşen ‘Afrika İle İş Yapmak Seminerleri’nin ilkinde Kıta’nın 2 önemli ülkesi olan Güney Afrika ile Kenya hedef ülke olarak belirlendi. Etkinlikte; Kenya Ankara Büyükelçisi Johnson Mogoa Kimani Ondieki, Kenya İstanbul Fahri Konsolosu Abdullah Yeşil, Güney Afrika Ankara Maslahatgüzarı Tshepo Ranamane ve Güney Afrika İzmir Fahri Konsolosu Tamer Taşkın katılımcılara detaylı sunumlar gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılışında UİB adına konuşma yapan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, “Özellikle alternatif pazar arayışında olan ihracatçılarımız için büyük fırsatlar sunan Afrika konusunda bilgi edinmek ve Afrika’ya ihracat stratejimizi geliştirmek için yapılan bu semineri önemsiyoruz. Birliğimiz çeşitli ülkelerle, milli katılım, fuarlar, ticaret alım heyetleri gibi organizasyonlar yaparak ihracatçılarımızın yeni pazarlara ulaşabilmesini sağlamaktadır. Birliğimiz, ticaret hacmimizin artması, iş olanaklarını gelişmesi konusunda yoğun bir çaba sarf etmektedir. İhracatçılarımız artık sadece tek bir pazarla değil dünyanın her yerini pazar kabul edip, bu anlayışla çalışıyor” diye konuştu.

“Kenya ve Türkiye arasındaki ticari hacim 240 milyon dolar”

Yazgan’ın ardından geçilen seminer bölümünde ilk olarak Kenya ile ilgili bilgiler verildi. Kenya Ankara Büyükelçisi Johnson Mogoa Kimani Ondieki, Türkiye ve Kenya’nın yatırım ve iş potansiyeli anlamında iyi durumda olan iki ülke olduğunu ifade etti. Özellikle son yıllarda büyüyen bir ticaret hacminin olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Ondieki, “İki ülke arasında 240 milyon dolarlık bir ticaret hacmi mevcut. Enerji, inşaat, altyapı, gıda ve sağlık alanında Kenya’da çok fırsatlar var. Afrika ve Kenya ile ilgili yapılan olumsuz algılar gerçeği yansıtmıyor. Tarım ve telekomünikasyon anlamında ciddi bir gelişim içerisindeyiz. İnsanlarımızın hayat kalitesi de git gide artıyor. Dolayısıyla Kenya, yabancı ülkeler, özellikle de Türkiye için yatırım anlamında çok cazip bir ülke durumunda şu an. Kenya’nın keşfedilmemiş, dokunulmamış bir potansiyeli var. Özellikle orta sınıfın gelirleri artıyor. Bunlar da konut ihtiyacını doğuruyor. 500 bin yeni konuta ihtiyacımız var. Destek ve teşviklerin de uygunluğunu düşünürsek Kenya yatırımcının yeni gözdesi” dedi.

Güney Afrika genç ve enerjik nüfusuyla iş gücünde parlıyor

Güney Afrika Ankara Maslahatgüzarı Tshepo Ranamane de, Güney Afrika ve Türkiye’nin denize kıyısı olan ülkeler olduklarından deniz ticareti konusunda şanslı olduklarını belirtti. İki ülkenin deniz dışında stratejik konum gibi daha birçok benzer yönü olduğunun da altını çizen Ranamane, “Ülkemizde orta sınıfın ticari talepleri artmaya başladı. Tekstil, inşaat, üretim, madencilik ve enerji gibi sektörlerde potansiyeller var. İşgücü olarak da enerjik ve genç nüfusumuz var. Ancak ülkemizde altyapı anlamında bir eksiklik var. Hastane, okul, havalimanı ihtiyacı mevcut” diye konuştu. Kenya İstanbul Fahri Konsolosu Abdullah Yeşil ve Güney Afrika İzmir Fahri Konsolosu Tamer Taşkın da ülkelerle ilgili deneyimlerini konuklarla paylaştı. Etkinlik soru-cevap bölümü ile sona erdi.