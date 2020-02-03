İhtiyaç sahibi köy çocuklarına 300 çift bot ve mont yardımı

03 Şubat 2020

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı köylerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara 300 çift bot ve ayakkabı ile mont yardımı yapan Osmancık Dernekler Federasyonu (OSDEF), 4 engelliye de tekerlekli sandalye ulaştırdı.

OSDEF’in üye dernekleri arasında düzenlenen yardım kampanyası İstanbul’dan temin edilen 300 bot ve ayakkabı ile 300 mont ve 4 tekerlekli sandalye, Osmancık Belediyesi’nin desteği ile ilçeye bağlı köylerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Belediye yetkilileri ile birlikte köyleri ziyaret den OSDEF Başkanı Oğuzhan Er ve yönetim kurulu üyeleri, çocuklarla tanışarak birlikte vakit geçirdi. OSDEF Başkanı Oğuzhan Er, ilçenin derneklerinin bir araya geldiği OSDEF’in eğitim, kültür, sanat, spor yardımlaşma ve dayanışma gibi birçok alanda faaliyet göstermeyi amaçladığını belirtti.