“İki bayram arası toparlanma dönemi”

22 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA)

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay, COVID-19 salgını gölgesinde kutlanacak bu yılki Ramazan Bayramı’nın başka bir anlamı olduğunu belirterek, “Bu bayram bizim yeniden çarkları döndürmemizin de başlangıcı olacak.” dedi.

Türkiye’nin yaklaşık 2 aydır evde kalarak zorlu bir sınavı geride bırakmak üzere olduğunu söyleyen Türkay, “Sağlıkta elde edilen başarıyı, artık ekonomiyi canlandırarak taçlandırmamız gerekiyor. Bunun için yapılması gerekenler defalarca dile getirildi. Öncelik çarkların dönmesinde. Çarkların dönmesi halinde, işsizlikle de, ihracat düşüşüyle de mücadele edebiliriz. Bunun için Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesi de önemli bir adımdır. Artık paraya daha kolay ulaşmamız gerekiyor. Finans sorununu uygun şartlarda sağlayan iş insanımızı zorlukları aşacağına inanıyoruz. Bir de, ihracatla kalkınmak durumunda olan bir ülke olduğumuz için rekabetçi kurda ısrarlı olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Bayram sonrasına herkesin hızla toparlanma için kendini hazırlaması gerektiğini de ifade eden Türkay, “Ramazan Bayramı'nın ardından başlayacak toparlanmanın Kurban Bayramı’na kadar tamamlanmasını umut ediyoruz. Tüm halkımızın bayramını şimdiden kutlarım.” diye konuştu.