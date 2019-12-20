İki kurum güçlerini birleştirecek

20 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Ziyarette konuşan MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya MARSİFED’e üye olan dernek sayısını artırmaya gayret ettiklerini, Kayapa OSB’yi ve KSİAD’ı MARSİFED üyesi olarak görmek istediklerini dile getirdi. İşbirliği ve dayanışmanın önemine işaret eden Kaya, Kayapa OSB’nin ve KSİAD’ın MARSİFED’in gücüne güç katacağını sözlerine ekledi.

Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy ise, “Birlikten güç doğar. Çalışmalarımızı yapalım. Ardından inşallah güzel bir birlikteliğe imza atarız. Hepimiz farklı alanlarda çalışıyoruz, öğrendiklerimizi birbirimizle paylaşmakta sakınca görmüyoruz. Firmalarımızın geleceğe hazırlamamız lazım. MARSİFED’in çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve böyle bir oluşumun içinde olmanın da bölgemize ve işadamlarımıza önemli kazanımlar sağlayacağını düşünüyorum” dedi. KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güler de Kayapa OSB’nin gelişen ve büyüyen bir sanayi bölgesi olduğunu, bu tarz işbirliklerinin de bu gelişim süreçlerinde önemli olabileceğine işaret etti.