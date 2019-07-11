İkinci 500 büyük arasında 32 Bursa firması yer aldı

11 Temmuz 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2018 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2018” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Listede Bursalı 32 firma yer aldı. 6 firma ikinci 500’e ilk kez giriş yaparken, 13 firma sıralamadaki yerini yükseltti. Listede isminin açıklanmasını istemeyen bir firma yer aldı.

İSO ikinci 500’de yer alan Bursalı ilk 5 firma Grammer Koltuk, Ermaksan, Maysan Mando, Trakya Yenişehir Cam Sanayi ile Eskapet oldu. Listede Akwel Bursa Turkey Otomotiv şirketi 165 sıra birden yükselerek ikinci 500’de 156’ncı sıraya yerleşti. Warmhaus ve ENA Tekstil firmaları 107 sıra yükselirken, Kırpart 104, ContiTech 92, Eskapet 85 sıra yükseldi.

Listede gerileyenler de dikkat çekti. En hızlı düşüşü ise 204 sıra ile A-Plas firması yaşadı. Bursa Çimento 197 sıra gerilerken, Uludağ İçecek 142, Erbak Uludağ, 140, Orhan Karakoç Tekstil ise 101 sıra geriledi.



Bursalı 32 firmanın üretimden net satışları 9 milyar 129 milyon 110 bin lira olurken, ihracatları 588.4 milyon dolar oldu. Bursalı firmalar üretimden net satışlarını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 artırdı. Bir önceki yıl listede yer alan 35 firmanın üretimden net satışları toplamı 7.6 milyar liraydı.