İkinci 500’de 4 borsa üyesi var

12 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı; İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO)’nın açıkladığı 2018 yılı “Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasını değerlendirdi.

Listede yer alan Bursalı firmaların 4’ünün Bursa Ticaret Borsası üyesi olduğunu belirten Matlı, araştırmada üretimden satışlarda 2018 yılında da reel büyüme eğiliminin devam ettiğini, üretimden satışların bir önceki yılın altında kaldığını ancak kuruluşların üretimden net satışlarının bir önceki yıla oranla arttığının gözlendiğini kaydetti.

Özer Matlı, “Özellikle bu zorlu süreçte üretimleri, ihracatları, yarattıkları katma değer ve istihdamları ile ülkemiz ekonomisine ciddi manada katkı sağlayan tüm firmalarımızın yönetim kurulları başta olmak üzere; tüm yöneticilerini, çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” dedi.

İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması`nın 2018 yılı sonuçlarında, bağlı olduğu odanın yanı sıra Bursa Ticaret Borsası kotasyonundaki ürün alım satımı nedeniyle borsa üyeliği de bulunan Coats (Türkiye) iplik sanayi A.Ş 85, Acarsoy Tekstil Tic.ve San. A.Ş 242, E.N.A. Tekstil Tic.ve San. A.Ş 304, Penguen Gıda Sanayi A.Ş. ise 484’üncü sırada yer aldı.