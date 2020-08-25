“İlçe bazlı teşvikler bekleyen yatırımlar için büyük fırsat”

25 Ağustos 2020

İZMİR-TRABZON/DÜNYA

İlçe bazlı teşvik sisteminin iş dünyasındaki yankıları sürüyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, uygulamada ilçe hangi sektörde öne çıkıyorsa o alanda yatırımların teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yorgancılar, “Oda olarak yıllardır teşvik sisteminin iyileştirilmesine yönelik önerilerimizi karar vericilere aktardık" dedi.

Bu önerilerin başında, teşvik sisteminde bölgeselden ziyade ilçe ve sektörel bazlı sisteme geçilmesinin geldiğini ifade eden Yorgancılar, "Karar ilçe bazlı teşviklere geçiş adına önemli bir adım. Özellikle de, söz konusu ilçelerde öne çıkan ve bölgesel destekler arasında da yer alan entegre hayvancılık ve gıda ürünlerinde yatırım oldukça avantajlı hale geldi. Bu karar ile askıda bekleyen yatırımların hayata geçirilmesini ve yerli üretim adına bölgemizin katkısının artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “Zira, Aydın’ın teşvik kapsamına alınan ilçeleri dağlık, toprağı çok fazla olan ilçeler değil. Bu kararla Bozdoğan’da mermer ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasının önü açılmış oldu. Yine Buharkent’te bekleyen birçok yatırım hayata geçecek. Göreceksiniz, Aydın’ın teşvikli ilçelerine yatırım akacak” dedi.

“Ekonomiye katkı sunacak”

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, yapılan düzenleme ile kentin yatırıma ihtiyaç duyan 3 ilçesinin daha fazla teşvikten yararlanmasının önemine dikkat çekti. Özgener, “Bu üç ilçede de bu karar sonrası gıda, tarım ve hayvancılık, tarıma dayalı sanayi ile özellikle Bayındır’da süs bitkilerine yönelik yatırımların hızlanacağını düşünüyoruz. Bizim görevimiz de bundan sonra yerli ve yabancı yatırımcılara İzmir’e sunulan teşviklerin bu ilçelerimize daha fazla teşvik sağlandığını aktarmak olacak.”

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise, “Oda olarak üzerinde durduğumuz esas konu Karadeniz Bölgesi’nde dağlık yapı nedeniyle yatırım arazilerinin yatırımcıya büyük külfet getirmesidir. Bölgede yapılacak bir yatırım için arazinin uygun hale getirilmesinin maliyeti çok büyük. Bu yüzden özellikle bölgemizdeki ilçelerimizde Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi’nin yanı sıra yatırım maliyetlerinin özel bir teşvik ile karşılanmasında büyük fayda var” açıklamasını yaptı.