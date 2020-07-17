“İlçeleri gezerek talepleri dinleyeceğiz”

17 Temmuz 2020

KAYSERİ-DÜNYA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Yahyalı Belediyesi’ni ziyaret etti. Toplantıda Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ ten ilçenin taleplerini dinleyen Mustafa Aksu, COVID-19 salgını nedeniyle 4 ay gibi bir zaman kaybı yaşadıklarını ancak bugünden itibaren ilçeleri kapı kapı gezerek taleplerini dinleyeceklerini belirtti.

Mustafa Aksu, COVID-19 salgını ile mücadele hakkında konuştu. Aksu, “Dünyada süreci en iyi yöneten ülke biz olduk. Bu da Cumhurbaşkanımızın, yaptığı atılımlar sayesinde oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak da bu süreçte üzerimize düşen görevi yaptık. Pandemi sürecinin en zor döneminde bile Türkiye’de hiçbir raf boş kalmadı. Şuna ulaşılamıyoruz, bunu bulamıyoruz denilen hiç bir ürün olmadı. Bölge müdürlerimizle, il müdürlerimizle koordineli bir şekilde çalışarak, hiçbir ilimizde, hiçbir ilçemizde aksaklık, noksanlık yaşamadık. Bu dönemde çalışma azmimizi daha artırarak çalışmalarımıza devam ettik” dedi.

Bölge müdürlerinin, il müdürlerinin salgına yönelik tedbirler konusunda çok hassas olduğunu ifade eden Aksu, “Özellikle Kayseri noktasında elimizden gelen ilgiyi her noktada göstermek istiyoruz. Sizlerden gelen talebi hassasiyetle değerlendirerek, yatırıma alınması gerekiyorsa yatırıma almaya çalışıyoruz. Projesi çizilmesi gerekiyorsa projesini çizdirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla iyi bir nokta da olduğumuzu ifade edebiliriz” diye konuştu.