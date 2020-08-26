“İlçelerimiz için yepyeni bir yatırım sayfası açıldı”

26 Ağustos 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ağustos ayı meclis toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur’un başkanlığında yapılan toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, dünyada söz sahibi bir ülke olmanın temel koşulunun güçlü bir ekonomi olduğunu söyledi. Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi kapsamında ekonomik bağımsızlığı için önemli adımlar attığını anlatan İsmail Kuş, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli kaynaklarla Karadeniz’de tarihimizin en yüksek doğalgaz rezervinin keşfedildiği müjdesini aldık. İlk etapta 320 milyar metreküp olarak tespit edilen doğal gaz keşfi ülkemizin yeni bir atılım sürecine ve yüksek hedeflere ulaşmasına imkan sağlayacaktır. Enerji sektöründe dengeleri ülkemiz lehine değiştirecek olan bu öncü keşif, ülke sanayimiz ve milyonlarca kullanıcı için maliyetlerin düşmesi ve daha rekabetçi bir üretim anlayışını da müjdelemektedir” dedi.

Sanayide nitelikli dönüşüm hamlesi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın liderlik ettiği sanayide nitelikli dönüşüm hamlesi ile Bursa’nın vizyonuyla ülke hedeflerinin bütünleştiğini kaydeden Başkan Yardımcısı Kuş, “TEKNOSAB, BUTEKOM, Model Fabrika, GUHEM ve KOBİ OSB gibi dev projeleri sadece bugünü değil gelecek 100 yılı şekillendirecek yatırımlar olarak kent ve ülke ekonomisine kazandırıyoruz. Ayrıca milli bağımsızlığın tesisinde ihtiyaç duyduğumuz yerli ve milli kalkınma hamlesinde Bursalı firmalarımızın ağırlığının her geçen yıl daha da arttığını görmek bizler için büyük bir gurur vesilesi” diye konuştu.

İlçe bazlı teşvik ile yeni bir yatırım sayfası açıldı

‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ ile ilçe bazlı teşvik sisteminin önünün açılmış olmasına da değinen Başkan Yardımcısı Kuş, “Gücümüzü ve potansiyelimizi destekleyecek mekanizmaların harekete geçirilmesi büyük önem taşıyor. İş dünyası olarak altını çizdiğimiz konuların başında teşvik sisteminin bölgesel olarak uygulanması yerine ilçe ve sektörel bazlı uygulanması geliyordu. Yeni düzenlemeyle Bursa’da da Harmancık, Keles ve Büyükorhan için yepyeni bir yatırım sayfası açılmış oldu. Bu düzenlemenin ilçelerimize, Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.



“Pandemi sürecinde en aktif çalışan kurumlardan biriyiz”

Oda olarak pandemi sürecinde en aktif çalışan kurumlardan biri olduklarının kaydeden İsmail Kuş, şunları söyledi: “46 bin üyemizden gelen görüş, öneri ve taleplerin takipçisi olmayı sürdürüyoruz. Başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere, sektörlerimize can suyu niteliğindeki düşük faizli kredi imkanlarından vergi düzenlemelerine, hafta sonu çalışma izinlerinden sektörlerimizin mücbir sebep kapsamına alınmasına kadar birçok yasal uygulamada öncü rol üstlendik. Üyelerimizin beklentileri doğrultusunda Ağustos ayı içerisinde işletmelerimizi rahatlatan yeni düzenlemeler devreye alındı. TOBB’a iletmiş olduğumuz öneriler çerçevesinde devlet destekli ticari alacak sigortası tebliğinde değişiklik yapılarak kapsamın genişletilmesi ve daha çok üyemizin kullanımına açılması da bu ay içinde sağlanmış oldu. Tüm bu destek paketlerinin iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. BTSO olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Kent ve ülke ekonomisinde hızlı toparlanma

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, normalleşme sürecinde üç aylık bir dönemin geride kaldığını söyledi. Bu dönemde tüm sektörlerin pandemi döneminde yaşadıkları kayıpları telafi edebilmek adına yoğun gayret gösterdiğini kaydeden Uğur, “Hükümetimizin aldığı tedbirler sonucu oluşan güvenle birlikte hem Bursa hem de ülke ekonomisinin hızla toparlanma yoluna girdiğini görüyoruz. Güven endeksleri, imalat sanayi kapasite kullanım oranları ve ihracat gibi göstergelerde salgın öncesi düzeye yaklaşan olumlu performanslar mevcut. Bu hızlı toparlanmanın devam etmesi açısından hükümetimizin destekleri yine son derece önemli. Özellikle üretim ve istihdam noktasında kısa çalışma ödeneğinin yılsonuna kadar uzatılması ve ertelenmiş prim ve vergi ödemelerinde ödeme takviminin yeniden düzenlenmesi işletmelerimizin elini güçlendirecektir” dedi.