İlk etapta 100 erzak paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

06 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Hazırlanan gıda kolilerinin bir kısmı DOSABSİAD yöneticileri tarafından belirlenen ailelere ulaştırılırken bir kısmı da dağıtım görevini üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edildi. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sancılı sürecin ancak birlik ve beraberlikle aşılabileceğini söyledi. Çevikel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan kampanya kapsamında ilk etapta 100 erzak paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti. DOSABSİAD olarak kent ve ülke ekonomisine değer üreten projeler kadar sosyal projelerle de toplumsal dayanışmaya katkı sağlamaya gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Çevikel, “Özellikle bugünlerde Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi ailelere yalnız olmadıklarını hissettirmek için bu kampanyaya biz de dahil olduk. Sorumluluk bilinciyle görevimizi yapmaya ve bugünlerin en az hasarla atlatılması için elimizden gelen desteği sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz bize yeteriz” dedi.