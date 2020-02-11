İlk Türk Kaya Kamyonunun kabinleri, Şahlan Kabin tarafından üretildi

11 Şubat 2020

Ayşe KAYTAN UÇAK / ESKİŞEHİR



Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 46 yıldır traktör ve iş makineleri sürücü emniyet kabinleri, metal komponent, sac ve profil şekillendirme imalatı yapan Şahlan Kabin’in Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Kürkçüoğlu, yerli ve milli imkânlarla üretilen kamyonun kabinlerini üretmekten dolayı gururlu olduklarını belirterek, “Tasarımı ve yazılımı Türk mühendisler tarafından yapılan ülkemizin ilk kaya kamyonun kabinleri firmamız tarafından üretilmiştir. 35 ton darbeye dayanıklı ürettiğimiz kabinleri sürücü güvenliğini, emniyetini ve konforunu sağlayacak şekilde tasarladık” dedi.



Eskişehir’de kabin üretimi yapan altı firmalardan birisi olan Şahlan Kabin’in, şehrin en köklü firması olduğunu söyleyen Kürkçüoğlu, “4.500 metrekare kapalı alanda 30 kişiyle, traktör ve iş makineleri kabinleri ile iş makinelerine sac komponentlar imalatı yapıyoruz. Genellikle iç piyasaya yönelik üretim gerçekleştiriyoruz. Şuanda kapasitemizin yüzde 30’unu kullanabiliyoruz” diye konuştu.



Sektöre ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kürkçüoğlu, tarım ve inşaatta yaşanan durgunluğun zincirleme olarak kendi sektörlerini de olumsuz yönde etkilediğini söyledi. 2019 yılının ilk üç çeyreğinin kendi sektörleri açısından sıkıntılı geçtiğini ifade eden Kürkçüoğlu, şunları kaydetti: “2019 yılında sıkıntılı bir süreç geçirdik. Yılın ilk üç çeyreği bizler açısından zor geçti. Son çeyrekte ise biraz hareketlenme oldu. Bir yılın kaybını son çeyrekte kapatmaya çalıştık. Bakanlık tarafından çiftçiye 10 yıllık bir makine ekipman desteği verildi. Ancak üretici, ürettiği maldan kar elde edemediği için bu alana yatırım yapıp ekipmanını yenilemiyor, traktör satın alamıyor.”

“Nitelikli eleman bulunamıyor”

Sektörlerinde nitelikli eleman sıkıntısının da had safhaya ulaştığını ifade eden Kürkçüoğlu, “Türkiye’de, ‘meslek lisesi, memleket meselesi’ olarak görülmeli ve ciddiye alınmalıdır. Bugün nitelikli eleman bulmakta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Meslek liselerinin mevcut durumu çocukları sadece mezun etmeye yönelik. Mezun olan öğrenciler teknik olarak yetersiz. Sistemden kaynaklı bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.