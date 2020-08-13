“İllerdeki emlakçı sayısı nüfusa göre belirlensin”

13 Ağustos 2020

ŞİRİN ÇAVUŞ-MERSİN

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi için geri sayım başlarken, emlakçılar Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’ndeki eksikliklere işaret etti. Yönetmeliğin 31 Ağustos 2020’de uygulanmaya başlanmasıyla, Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi de resmi olarak yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra yetki belgesi olmayanlar emlakçılık yapamayacak. Yönetmelikte kayıt dışı ile ilgili yeterli önlemlerin olmadığını ve ihtiyaçlara cevap vermediğini söyleyen Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, ana hatlarıyla emlakçılar için yeterli olmayan yönetmelikte kayıt dışı çalışmalarla ilgili yeterli önlemlerin alınmadığını söyleyerek, emlakçılar ile istişare içinde yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.

Madenli, “Son yıllarda emlakçı sayısında gereksiz bir artış var. Sahte emlak firmaları vatandaşların canını yakarken, yeni düzenlemede buna dur diyecek kadar yeterli önlem bulunmuyor. Ayrıca bu yönetmelik emlakçılık hizmetine yıllarını vermiş, emlakçılar odasının veya ticaret ve sanayi odasının açtığı kurslara katılarak, profesörlerden, hukukçulardan eğitim almış bir kesimle, 50 lira verip belge almış bir kesimi aynı statüye koyuyor. Yani iş belge ticaretine dönüyor” diye konuştu.

“Kaçağın vergi kaybı 50 milyon lira”

Mersin’de kaçak emlakçılıktan oluşan kayıp vergi miktarının en az 50 milyon lira civarında olduğunu tahmin eden Madenli, “Sahte emlakçı diye nitelendirdiğimiz emlakçılar 2 milyon TL tutarındaki bir arsayı 80 bin lira göstererek devletin kasasına girecek vergiyi düşürüyor. Yasa dışı iş yapanlara caydırıcı hapis cezaları verilmeli ve kaçak emlakçılığın önüne geçilmeli. Gerçek bedeli yansıtmayan emlakçılar için de en az 10 bin dolar tutarında para cezası uygulanmalı” açıklamasını yaptı. Madenli, denetim yetkisinin de odalar yerine, yeterli personele sahip olmayan ticaret il müdürlüklerine verildiğini ifade ederek, ortak komisyon oluşturarak denetimlerin daha yetkin yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Madenli, “Gereğinden fazla artış gösteren emlakçı sayısını kontrol altına alabilmek için kentlerin nüfus oranına göre emlakçı sayısı belirlenmeli, kota getirilmeli” dedi.