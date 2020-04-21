İMO Bursa Şubesi, salgın sürecinde sektöre özel öneri ve taleplerini paylaştı

21 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, Koronavirüs nedeniyle inşaatlarda işçi sağlığı ve güvenliği konusunda riskler bulunduğunu belirtirken, sektörün de ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğini söyledi. Albayrak, şantiyelere özel bir denetim ve karantina sistemi uygulanması gerektiğini bildirerek, inşaat sektörünün salgın yayılımı açısından riski önemli ölçüde arttırdığına dikkat çekti. Sektördeki ekonomik durumun iç açıcı olmadığının da altını çizen Albayrak, çözüm önerilerini açıkladı.

Bursa’da da vaka sayılarının hızla artması nedeniyle çalışma hayatında alınan önlemlerin sıkılaştırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Albayrak, şantiyelerinde bu anlamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Devam etmekte olan şantiyelere malzeme tedarikinin sürdüğüne dikkat çeken Albayrak, “Sektörde çalışanlarımızın hemen hemen hepsi zaman geçtikçe ‘Nasıl olsa bir şey olmuyor’ diye sosyal mesafe ve maske dahil hiçbir izolasyona dikkat etmemeye başlıyor. Özellikle havalar da ısındıkça bunu korumak daha da zor. İnşaat sahalarının doğası gereğince, mesafe koymak kolay olmuyor. İnşaat alanlarında özellikle salgın ve izolasyon konusunda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan bilgilendirmeler yeteri kadar bilinmiyor ve uygulanamıyor. Hal böyle olunca inşaat sektörü salgın yayılımı açısından riski önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu nedenle sektörümüzde ciddi önlemler alınması önem arz etmektedir” diye konuştu.

Başkan Albayrak, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

“Bütün şantiyeler karantina alanı şeklinde gözlem altında tutulmalı; çalışanların ihtiyaçları tek bir şirket çalışanı tarafından toplu olarak giderilmeli; giriş çıkışları denetlenmelidir. Her türlü denetim işlemleri yemek molaları gibi işçilerin sahada olmadığı zamanlarda denetçi mühendis, şantiye şefi ve en fazla bir işçibaşı (kalfa) tarafından oluşan heyet halinde yapılmalı; ölçüm gerektiren keşif, hakediş gibi işler mesai saatleri dışında yapılmalıdır. Yaşları büyük ya da kalıtsal hastalıkları olanlar pandemi bitene kadar sektörde çalıştırılmamalıdır. Dönüşümlü çalışma sistemine geçilmeli; kalabalık çalışma yönteminden mümkün olabildiğince kaçınılmalıdır. Ramazan ayında şantiyeler kapatılmalı ya da yarı zamanlı hale getirilmelidir. Öte yandan şirketler işçilerine maske temin edemez hale gelmiştir. Acil olarak bu sorun çözülmelidir.”

“Düşük faizli finansman desteğine sektörün acil ihtiyacı var”

İnşaat sektörünün büyük bir kısmının mücbir sebep kapsamına alındığını belirten Albayrak, inşaat sektörünün ayrılmaz bir parçası olan Yapı Denetim Sisteminin ve bu alanda hizmet veren şirketlerin de mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğini kaydetti. Sektörün bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için bir dizi talepleri bulunduğunu da dile getiren Mehmet Albayrak şunları söyledi, “Kredi Garanti Fonu devreye sokulmuş ancak öyle görünüyor ki Bursa’ya henüz ulaşamamıştır. Bu anlamda düşük faizli finansman desteğine sektörün acil ihtiyacı vardır. 2019 yılında yaklaşık 500 olan işsiz meslektaşlarımıza şu an itibariyle inanılmaz katılım var. Kamuda çalışanlarımız dışında neredeyse bütün inşaat mühendisleri iş sıkıntısı çekmektedirler. Sektörümüzde çalışan işçilerimiz yevmiyeleri kesilmesin diye hastalığını dahi gizleyebiliyor. Gündelik yani yevmiye usulü çalışanların sosyal güvencesi bile olamıyor zaman zaman. Ülkemizin kanayan yarası olan bu duruma pandemiden sonra da uygulanabilecek kalıcı bir düzenleme gerekli. Konut Kredisi oranı 0.90 olması iyi bir adım. Ancak yeterli gelmeyecektir. KDV oranları en az iki yıl makul seviyelere çekilmelidir. Bunun yanında tapu alım-satım harç oranları da düşürülmesi gereklidir. Vergilerin ötelenmesi bir geçiştir. Ancak ötelenen vergileri altı ay sonra sektör bileşenleri ödemekte zorluk çekeceklerdir. Mutlak surette yeni vergi düzenlemesine ihtiyaç vardır. 2019 yılında inşaat sektörünün GSMH içerisindeki payı yüzde 9 oranında azalmıştır. Şayet gerekli önlemler alınmazsa bu düşüş 2020’ de daha da artacaktır. Bu durum da işsizliğe direk olarak etkiyecektir.”