İMO Bursa’da Albayrak güven tazeledi

24 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - İki liste olarak gidilen seçimlere, İMO Bursa Şubesi’nin 4 bin 810 üyesinden 1826’sı katıldı. Oda sicil numarasına göre sınıflandırılan üyeler, 13 sandıkta oy kullandı. Çalışma Grubu’nun başkan adayı Mehmet Albayrak, 1080 oy alırken, Çağdaş Mühendisler Grubu’nun adayı Kemal Cüneyt Erdem ise 693 oy aldı.

Güven tazeleyerek yeniden seçilen Mehmet Albayrak başkanlığındaki yönetim kurulunda Elif Kibar Topçu, Cevat Şahin, Alper Dağdelen, Prof. Dr. Babür Deliktaş, Korhan Başaralı ve Yükseler Göktaş yer aldı. Mehmet Albayrak, “Üyelerimiz göreve devam etmemizi istedi. Bu seçimin galibi üyelerimiz, kazanan İMO Bursa Şubesi. Bundan sonra hep birlikteyiz. İMO Bursa Şubesi olarak çalışmalarımızda birlik ve beraberlik içinde yol almaya devam edeceğiz. Meslektaşlarımızın ve kentin sorunlarını çözüm önerilerimizle birlikte dile getirmeyi sürdüreceğiz” dedi.