İMO’dan Şehir Hastanesi’ne ulaşım önerisi

14 Haziran 2019

BURSA- İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, günlük 40 bin insan sirkülasyonunun beklendiği Şehir Hastanesi’nde ulaşım sorununun hala çözülemediğine dikkat çekti. Acemler’den Şehir Hastanesi’ne sağlanan ring ulaşımın trafiği daha da yoğunlaştıracağını vurgulayan Albayrak, “Acemler’den yapılacak aktarma yerine önerimiz BursaRay’ın Emek ve Uludağ Üniversitesi’ndeki son duraklarına ring otobüsler için aktarma istasyonu yapılması. Ayrıca tıpkı Şehreküstü durağında uygulanan Bursaray- Otobüs bütünleşik sisteminin kurularak BursaRay’dan inen yolculardan otobüs seyahati için ekstra bir ücret alınmamasıdır” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Özlüce'den Altınşehir - Ertuğrulkent bağlantılı, BUSKİ Batı arıtma tesisi yanından karayolu güzergah çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Albayrak, “Bu yolun bir an önce hayata geçirilmesi önem arz etmekte. Bu yol, Balat üzerinden sağlanacak raylı / lastik tekerlekli ulaşım projesi gerçekleşene kadar çevre yolunu tek seçenek olmaktan çıkaracak. En nihayetinde ise BursaRay’ın Emek hattının Şehir Hastanesine uzatılması ile ulaşım ağı sağlanmış olacaktır. Bu sürecin hızlandırılması adına ihracatta Türkiye’nin 4’ncü büyük kenti olan Bursa’ya devlet desteği şart. Şehir Hastanesi’nin rantabl olarak kullanılabilmesi ve vatandaşın sağlık hizmetine en kısa zamanda ulaşabilmesi için ulaşımla ilgili bu yatırımın Bursa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden değil ilgili bakanlıklar tarafından desteklenmesi kaçınılmazdır” diye konuştu.