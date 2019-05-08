İMO’dan ulaşım zammı tepkisi

08 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Toplu ulaşımın teşvik edilmesi için öneriler sunan ve çalışmalar yapan İMO Bursa Şubesi, ulaşımı olumsuz yönde etkileyecek olan zamlara tepki gösterdi. İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, gelişmelerin ardından Şube Ulaştırma Komisyonu ile birlikte zamları değerlendiren bir rapor hazırladıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı;

“Geçtiğimiz yıl toplu ulaşımı teşvik etmek için indirim yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler ve UKOME kararı gerekçesiyle, 1 Mayıs 2019 Çarşamba tarihinden geçerli olmak üzere toplu ulaşıma zam yapmıştır. Buna göre BursaRay’da 2,30 TL olan tam bilet 2,55 TL’ye, 1,35 TL olan öğrenci 1,45 TL’ye, 1,60 TL olan indirimli bilet ise 2,10 TL’ye yükseldi. Yeni düzenleme ile 160 binişe sahip öğrenci abonman kartının aylık ücreti de 90 TL’den 100 TL’ye yükseldi. Otobüslerin fiyat tarifeleri de yeni düzenleme ile değişik oranlarda artırılmıştır.”

“Toplu ulaşımı özendirmeliyiz”

Bursa’nın ulaşımda merkezi hükümetten yardım alma yönünden diğer büyükşehirlerin gerisinde kaldığını belirten Albayrak; “Bursa’daki her 1000 kişiye düşen araç ve otomobil sayısı Türkiye ortalamasının üstünde. Son açıklanan verilere göre Bursa trafik sıkışıklığında İstanbul, Ankara, İzmir’in arkasından 4’ncü sırada geliyor ve sorun diğer illere göre ciddi bir artış trendi göstermiş durumda. Bunun en büyük nedeni nüfus artışı, alternatif yolların azlığı, toplu ulaşım yerine tek kişinin kullandığı otomobillerin tercih edilmesi, şehir dikey ve yatay olarak genişlerken yolların 40 yıl önceki genişliğe sahip olması. Alternatif yollar üretemediğimiz sürece bu yolları en verimli şekilde kullanmalı ve toplu taşımayı özendirmeliyiz. Ayrıca imar uygulamaları, ulaşım, bölgesel planlamayı koordinasyon içinde yönetmeliyiz. Ulaşım sorununun çözümünde öncelik insan olması gerekiyor. Önceliğimiz aracı veya yükü değil insanları ulaştırmak olmalı” açıklamasını yaptı.

“Zamlar yeniden değerlendirilmeli”

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak toplu ulaşımı teşvik etmek için öneri sunduklarını kaydeden Mehmet Albayrak, “2 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan ‘Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ uyarınca, 1 Mayıs 2019 toplu ulaşım zamlarının yeniden değerlendirip, Yönetmeliğin ruhuna uygun olarak iptal edilmelidir. Toplu ulaşım fiyat politikasının cazip hale getirilmesi, özel araç bağımlılığını azaltacağı gibi, hava kirliliğini de azaltacaktır. Bursa Büyükşehir Belediyemizin bu çağrımıza duyarsız kalmayacağı bilinciyle kamuoyuna saygıyla duyururuz” diye konuştu.