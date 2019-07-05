İMOS, ihracatçı üyelerini ödüllendirdi

05 Temmuz 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) bu yıl 5’incisini düzenlediği İnegöl Mobilyası Yıldızları programıyla mobilyada ihracat ve tasarımda ön plana çıkan firmalarını ödüllendirdi. 3 kategoride 15 firmanın ödüllendirildiği törene Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (İTSO) Yavuz Uğurdağ, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı ile İMOS üyesi mobilya sanayicileri katıldı. Ödül töreni öncesi ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili bir sunum yaptı.

Açılışta konuşan İMOS Başkanı Okan Güler, mobilya sektörünün istihdam dostu bir sektör olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’nin en eski ve istikrarlı mobilya fuarlarının İnegöl’de düzenlendiğine işaret eden Güler, MODEF fuarlarının sektörün büyümesinde önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı. Okan Güler, “Üzülerek ifade ediyorum, fuar alanımız fiziki olarak yeterli değil. Bu yıl da ekim ayında düzenleyeceğimiz fuarda portatif ek bir alan oluşturmamıza rağmen gelen talepleri karşılayamıyoruz. Bu noktada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ürettiğimiz mobilyalar çok daha elverişli mekanlarda sergilenme ihtiyacında. Şehrin tamamına fayda sağlayan, ülkemize döviz kazandıran İnegöl mobilya fuarlarını Türkiye’nin mobilya fuarlarına dönüştürmeliyiz” dedi.

Hindistan’a ihracat 3 kat arttı

Mevcut pazarlardaki rekabet ve karsızlığı aşmak için İMOS olarak üyelerinin yeni pazarlara ulaşmasını hedeflediklerini belirten Okan Güler, dernek olarak Hindistan, Afrika ve Güney Kore’yi hedef Pazar belirlediklerini söyledi. Hindistan’a yapılan ihracatın 2016 yılından bugüne üç kat arttığına işaret eden Okan Güler, Afrika’ya da mobilya ihracatının artmaya başladığını, Güney Kore’de ise bazı ürünlerin ‘İnegöl Mobilyası’ adıyla aranır hale geldiğini ifade etti. Güler, özellikle Türk cumhuriyetleri pazarındaki ağırlıklarını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ da İnegöl’ün mobilya üretimi ve ihracatında marka kent haline geldiğine dikkat çekti. Uğurdağ, 1,2 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip İnegöl’de 425 milyon dolarlık ihracat hacmiyle mobilya sektörünün ilk sırada yer aldığının altını çizdi.

3 kategoride 15 firmaya ödül

Düzenlenen törende En Fazla Tasarım Tescili Alan Firma kategorisinde Çilek Mobilya, Weltew Mobilya, Muzaffer Mobilya, Kapı Dünyası ve Area Mobilya ödüle layık bulunurken, Genç Archi Mobilya, Başdinç Mobilya, Zovli Mobilya ve Caner Çetin İhracat Başarı Ödülü’nün sahibi oldu. En Fazla İhracat Yapan Firma kategorisinde ise Çilek Mobilya, Weltew Mobilya, Vanitti Mobilya, Çel-Mo Mobilya ile İdol Mobilya ödüllendirildi.