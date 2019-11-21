İMSİAD, Akademik odalarla daha sık bir araya gelecek

21 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, İçmimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Nur Gül Arslan ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Sevilay Çetinkaya’yla bir araya geldi.

BAOB’da bulunan şube hizmet birimlerindeki ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, “Dönem dönem İMSİAD Yönetimi olarak, gerek şehirdeki idarecilerle, gerek üyelerimizle, gerekse de bugünkü gibi akademik odalarımızın temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Bugün yaptığımız ziyaret de bu minvalde gerçekleşen bir buluşma. Odalarımız, bizim önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor. Hatta paydaşlığın yanında bizler de bu odaların üyeleri arasında yer alıyor ve seçimlerinde oy kullanıyoruz. Bu paydaşlığın doğurduğu sorumluluklar var elbette. Daha sık bir araya gelmeye ve fikir alış-verişinde bulunmaya gayret ediyoruz. Bugünkü buluşmada inşaat sektöründeki son gelişmeleri ele aldık, değerlendirmelerde bulunduk. Önümüzdeki günlerde bu buluşmalarımız diğer odaları da kapsayacak şekilde giderek artacak” dedi.