İMSİAD ile AHŞAPDER’den işbirliği protokolü

29 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - İnşaat sektörünün Bursa’daki çatı kuruluşu olan İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD), kurumlar arası işbirliğine bir yenisini ekledi. Ahşap Sanayicileri ve Profesyonelleri Derneği (AHŞAPDER) ile İMSİAD arasında imzalanan protokol çerçevesinde, iki dernek arasında ekonomik iş birlikleri geliştirilmesinin yanı sıra üyelere yönelik çalışmaların yürütülmesi de hedefleniyor. İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç ve AHŞAPDER Başkanı Erkan Kalafat’ın imzaladığı protokol çerçevesinde; iki dernek arasında ekonomik iş birlikleri geliştirilmesi, her iki kurum üyeleri arasında iş birlikleri sağlanması, üyelerin iş birlikleri yapabilmesi için ikili görüşmeler ve üyelerin gelişimi için karşılıklı eğitimler organize edilmesi, AB projeleri konusunda işbirliği yapılması ve işbirliği amaçlı ülkelerarası geziler gerçekleştirmesi hedefleniyor.

“İşbirliğimizi geliştirelim”

İMSİAD dernek merkezinde gerçekleşen törenin ardından konuşan İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, İMSİAD’ın kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Andıç, “Bugüne kadar pek çok kurumla işbirliğine gittik, protokoller imzalayarak. Onlara, özellikle bizler için yeri ayrı olan ahşap konusunda bir yenisini eklemekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah güzel işbirliklerinin kapısını aralayacağız bu protokolle. Protokolün iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorken, ilk protokolünüzün bizle olması ayrıca mutlu etti bizleri” diye konuştu.

İMSİAD’la bir işbirliği protokolüne imza atmaktan dolayı mutlu olduklarını ve İMSİAD’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten AHŞAPDER Başkanı Erkan Kalafat, derneğin ilk işbirliği protokolünü İMSİAD’la yaptığına dikkati çekti. Kalafat, imzaladıkları protokolün her iki dernek için de hayırlı olmasını sözlerine ekledi.