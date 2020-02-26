İMSİAD ve Borsa’dan ortak akıl vurgusu

26 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - İMSİAD Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Andıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul’un ardından başlattığı protokol ziyaretleri kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile bir araya geldi. Toplantıda, derneğin yeni dönem projeleri ve sektörün son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sektörün mevcut problemlerini çözme adına kurum ve kişilerle istişarelerde bulunduklarını belirten İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, ortak akılla çözümler üretmeye çalıştıklarını ifade etti. İMSİAD gibi sektörel derneklerin sahada olmaları nedeniyle sektörü çok iyi tanıdığını ve sorunları yakinen bildiğini söyleyen Andıç, çözüm anlamında reflekslerimizi biraz daha hızlandırmanın iyi olacağına vurgu yaptı.

İMSİAD heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da, her sektörün kendine has sorunları olduğunu, ancak inşaat sektörünün çabuk büyüyen, geç toparlanan bir yapısı olduğundan sorunların daha derin hissedildiğine değindi. Bursa’nın güçlü bir şehir olduğuna vurgu yapan Matlı, sorun ve çözümler konusunda kentteki tüm kurumların ortak akılla hareket etmesi gerektiğinin de altını çizdi.