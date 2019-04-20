İMSİAD ve RUMELİSİAD sektörün geleceğini fuarda ağırladı

20 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) ve Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (RUMELİSİAD) birlikte gerçekleştirdiği organizasyonla Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi Beton-Çimento ve Zemin Kaplama Teknolojisi, Mimari Yapı Teknik Ressamlığı, Yapı Yalıtım bölümlerinde eğitim gören 100’ü aşkın öğrenci, 17. Bursa Yapı ve 4. Rising City Gayrimenkul fuarlarında sektördeki son yenilikleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, inşaatın konut, hastane, sanayi, yol, köprü gibi bir çok alanda çalışma imkanı sunan bereketli bir sektör olduğunu söyleyerek, bu bölümü seçen öğrencileri tebrik etti. İMSİAD olarak öğrencilerle daha sık bir araya gelmeyi hedeflediklerini ifade eden Andıç, “Sizlerle bir araya gelerek, mesleki tecrübelerimizi sizlere aktarmayı istiyoruz. Sizlerin gelecekte, meslek hayatlarınızda başarılı olmanız için elimizden geleni yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

RUMELİSİAD Başkan Vekili Murat Evke ise, öğrencilerin inşaat bölümünü seçmekle doğru bir tercih yaptıklarını söyledi. Evke, “Önümüzde ve geçmişte bir deprem gerçeği var. Bizler de sürdürülebilir kentsel dönüşüm ile birlikte, şehirlerimizi bu gerçeğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalıyız. İnşaat bölümünü okuyan öğrencilerimiz, inşaat mühendisliği, mimarlık gibi bölümlerin yanı sıra teknik ara dallar konusunda da uzmanlaşma olanakları var. Ülkemizin geleceği açısından kıymeti büyük olan gençlerimizin, Türkiye’nin sıkıntıları konusunda sorumluluk alacağı konusunda inancımız tam” şeklinde konuştu.

Öğrenciler İMSİAD ve RUMELİSİAD heyeti ile birlikte, Bursa Beton, Decostar Yalıtım ve EVKE Yapı stantlarında ürün ve hizmetler hakkında bilgi aldıktan sonra, tüm fuarı gezme fırsatı yakaladılar.