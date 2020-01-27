İMSİAD’da Andıç güven tazeledi

27 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - İMSİAD 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Yapılan seçimde Mustafa Andıç ile Mehmet Çelebi’nin listeleri yarıştı. Mustafa Andıç’ın 74 oy aldığı ve 1 oyun da geçersiz olduğu yarışta, Mehmet Çelebi 39 oyda kaldı. Mustafa Andıç başkanlığında önümüzdeki 3 yıl için görev yapacak olan İMSİAD’ın yeni Yönetim Kurulunda Şeref Demir, Ömer Kumova, İdris Havuz, Mehmet Kurt, Zafer Arslan, Orhan Çiçek, Hüseyin Kul, Kemal Bilim, Murat Ay ile Cumhur Polater yer aldı. İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, İMSİAD’ın çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceğini, hizmet bayrağını daha da yukarıya taşıyacaklarını söyledi. Genel Kurulda oy birliğiyle İMSİAD’ın adı ‘İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ oldu.

Elazığ’da yaşanan depremle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Andıç, ‘Deprem öldürmez, hatalı binalar öldürür’ sözünün çok önemli olduğuna işaret ederek, “Son yürürlüğe giren Deprem Yönetmeliği depreme karşı dayanıklı binaların yapılması açısından son derece doğru olmuştur. Ama binalar yenilenirken dünyada kullanılan en son deprem teknolojilerini uygulamak zorundayız. Bilhassa mevcut riskli yapı stokunun acilen yenilenmesi gerekiyor. Bu konuda çok zaman kaybettik” dedi.