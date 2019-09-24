İMSİAD’da gündem dijital dönüşüm

24 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Dernek merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, İMSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda katılımcı iştirak etti.

Programın açılışında konuşan İMSİAD Başkanı Andıç, “Yaşam boyu eğitimin gerekliliği inancıyla İMSİAD’da eğitimlere devam ediyoruz. Yaşadığımız dönemde üretimde robotlaşma önplana çıkmış durumda. Pazarlama ve idari konulardaysa dijitalleşme inanılmaz derecede önemli. Çünkü artık yaptığımız işlerde verimin maksimum boyutta önemi var. Verimsiz çalışma bizi her türlü yarıştan düşürebiliyor. Bu da dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle pazarlama konusunda alışılagelmiş usullerin bittiğini görüyoruz. Bu konu çok önemsediğimiz bir konu. Bugün inşaat sektöründe dijitalleşme konusunda bilgiler alacağız” diye konuştu.

Dünya genelindeki ve Türkiye yerelindeki internet kullanımına dikkat çeken ARTI İKİ Web & Mobile Solitions sahibi Ceyhun Sezer Coşkun da dünyada ve Türkiye’de en sık kullanılan, en çok vakit geçirilen uygulamalara ilişkin bilgiler verdi.