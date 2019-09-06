İnegöl Belediyesi e-devlet’te Türkiye 1’incisi

06 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Son dönemde teknolojik değişim ve dönüşüm anlamında atağa kalkan İnegöl Belediyesi, tüm birimlerde bu alanda yeniliklerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban’ın 20 ay önce göreve gelmesiyle birlikte gündeme aldığı teknolojik yenilikler kapsamında, İnegöl Belediyesi e-devlet üzerinden verilen hizmet sayısını 30’a yükseltti. Bu gelişmeyle birlikte İnegöl Belediyesi e-devletten verilen hizmetler kapsamında Türkiye’de en fazla hizmet sağlayan kurum unvanını elde etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, “82,4 milyon nüfusa sahip olan ülkemizde nüfusun yüzde 72’sini oluşturan yaklaşık 60 milyon internet kullanıcısı var. Her geçen gün de bu oranın arttığını görüyoruz. Dolayısıyla böylesine imkanlarla buluşan bir ülkede artık sanal ortamda da bu hizmetlerin artması gerektiğine inanıyoruz. Bu bizim operasyonel maliyetlerimizi düşürürken verimliliğimizi de arttırmakta” dedi. 30 hizmet ile e-devlet üzerinden en fazla hizmet sağlayan belediye unvanını aldıkların belirten Taban, hizmetlerin kullanımını teşvik etmek adına da bir takım çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Alper Taban Yeni Nesil Belediyecilik kavramı içerisinde yürütülen çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Elektronik imzaya geçerek ıslak imza zorunluluğu olmayan tüm evrakları elektronik ortamda imzalayarak hem zamandan hem kağıttan ve diğer unsurlardan tasarruf eder hale geldik. Elektronik arşiv gibi KEP organizasyonuna sahip olan tüm kurumlarla da yazışmalarımızı elektronik ortamda yaparak zaman kayıplarını ortadan kaldırmış olduk. Bugün Ankara, İstanbul veya şehrimizdeki benzer entegrasyona sahip tüm kuruluşlarla bu sistem üzerinden yazışmalarımızı yapıyoruz. 7/24 hizmet belediyeciliğin tam manasıyla uygulayabilmek adına kendi eksiklerimizi de gidermeye çalışıyoruz. Kamudaki değişim ve reformu, yenilikleri önemsiyoruz. Başarı yolun sonu değil aslında yolun kendisidir.”