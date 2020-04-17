İnegöl Belediyesi, günlük 15 bin maske üretip dağıtacak

17 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) –İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban; “Virüsten korunma noktasında bilindiği üzere maske önemli bir araç. Ülkemizde Koronavirüs hastalığının görülmeye başlaması ile birlikte artan maske ihtiyacına kayıtsız kalamayarak gönüllü bir üretim ordusu ile halkımızın maske ihtiyacına bir nebze olsun çözüm üretmeye çalıştık. Fakat bilindiği üzere şuan maske temini noktasında ciddi bir açık var. Bizler İnegöl Belediyesi olarak bu zorlu süreçte halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek ve devletimize destek olmak noktasında böyle bir adım attık. Almış olduğumuz maske üretim makinemiz günlük ortalama 10 bin maske üretecek. Aynı zamanda gönüllü üretim ekibimizin desteği de devam edecek. Şu durumda günlük 15 bin maske üretimi ile ilçemizdeki maske ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Üretmiş olduğumuz bu maskeler öncelikle hastanelerimiz, kamu kurumlarımız olmak üzere pazarlarımız ve toplu taşıma araçlarımızda halkımıza dağıtılacak” dedi.

Üretilen maskelerin özellikleri hakkında da bilgi veren Taban; “Maskelerimiz 3 katlı ve özellikle belirtmeliyim ki tek kullanımlık değil. 60 derece üzerinde yıkanarak birkaç defa kullanabiliyorsunuz. Bu özelliği ile de sürekli yeni maske temin etme gereği duyulmayacak” şeklinde konuştu.