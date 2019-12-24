İnegöl Belediyesi’nden 7 milyonluk araç yatırımı

24 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Son dönemde yaptığı makine ekipman yatırımlarıyla daha kaliteli ve hızlı hizmet hedefleyen İnegöl Belediyesi, Temmuz ayında 28 adet yeni temizlik aracını belediye bünyesine kazandırmıştı. Bu yatırım sonrası, karla mücadele araçları, fen işleri, temizlik işleri ve park bahçeler müdürlüklerinde kullanılacak kamyonetler ile arazi tipi araçlar ve binek araçların bulunduğu 29 araçlık yeni bir filo daha İnegöl Belediyesi bünyesine katıldı.

Tamamen yerli imkanlarla üretilen 29 adet aracın 7 milyon 200 bin TL’lik bir maliyetle hiç kredi kullanmadan belediyeye kazandırıldığına işaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Elimizdeki envanteri hem arttırmış oluyoruz, yenilemiş oluyoruz, beraberinde tasarrufu da gerçekten önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Burada esas olan vatandaşlarımıza en güzel hizmeti ulaştırmak. Bunun için de teknolojiyi, araç-gereç ve ekipmanı kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için bu filoyu güçlendirmek istedik” diye konuştu. Törende Erdeğer Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Erdoğan ile İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü de hazır bulundu.