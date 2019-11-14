“İnegöl, ihracat odaklı bir sanayiye sahip”

14 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracatçıya Yeşil Pasaportta limit indirimi” kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İTSO Başkanı Uğurdağ, “İnegöl bazlı bakıldığında bu konu bizim için çok büyük bir önem taşıyor. İhracat odaklı bir sanayiye sahip olan şehrimizde 700’e yakın firmamız ile 120’nin üzerinde ülke ile ticari ilişkiler gerçekleştiriyoruz. Sanayici ve işadamlarımız her yıl bu sayıyı daha da yukarılara çıkarabilmek için dış pazar araştırmaları gerçekleştiriyorlar. İTSO olarak bizler de bu çalışmaların bir parçası olup sanayicilerimize katkı sağlıyoruz. Dış ticaret hacmine bakıldığında birçok ili geride bırakan, her yıl dış ticaret fazlası veren ve bu yönde ülkemizin hedeflerine ulaşması için tüm gayretiyle çalışmalarını sürdüren şehrimizde sanayici ve işadamlarımıza sunulan bu kolaylığın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu ve bunun gibi desteklemelerle gerek şehir gerekse ülke olarak çok daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum” dedi.