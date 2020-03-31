İnegöl OSB’den 150 bin lira destek

31 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - İnegöl OSB Başkanı Zeki Şahin yaptığı yazılı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası’na 150 bin lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

Açıklamasında ölümcül korona virüs salgını nedeni ile tüm dünyanın zorlu bir süreç yaşadığına dikkat çeken İnegöl OSB Başkanı Zeki Şahin, Türkiye’nin her zamanki birlik ve beraberlik duygusu ile hareket ederek bu zor dönemi aşacağına inandığını söyledi. Başkan Şahin, “Bölgemizdeki sanayicilerimiz adına bu kampanyaya 150 bin lira katkı sunuyoruz. Bölgemizdeki kuruluşlardan elbette kampanyaya münferit katılımlar da olacaktır. Gün birlik ve beraberlik içinde hareket etme günüdür. Bir ve beraber olarak bu badireyi de atlatacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.