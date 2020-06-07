İnegöl sağlıklı içme suyuna kavuşuyor

07 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle hayata geçirilecek, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerini de kapsayan dev altyapı hamlesinin ilk adımı İnegöl ilçesinde atıldı. İhalesi 102 milyon liraya yapılan proje kapsamında İnegöl ilçesinde 27.200 ton kapasiteli 9 adet içme suyu deposu, 32,4 kilometre uzunluğunda isale hattı, 314,2 kilometre içme suyu şebeke hattı ile evsel içme suyu hattı yapılacak. Halen Ulupınar ve Kırkpınar su kaynaklarından beslenen, içme suyu şebeke altyapısı çoğunlukla asbest, PVC ve döküm borulardan oluşan İnegöl, bu projeyle daha sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak. İnegöl için hayati önem taşıyan projede ilk kaynak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Esgin, Osman Mesten ve Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle atıldı.

Kuraklık uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada kuraklık tehlikesine dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 sonbaharında geçen yılın aynı mevsimine göre yağışların ortalama yüzde 47 azaldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Marmara Bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması normalde 190.0 mm olması gerekirken 89.6 mm olarak gerçekleşti. Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 53 ve geçen yıla göre yüzde 55 oranında azalma yaşandı. Bölge mevsim yağışı son 15 yılın en düşük seviyesinde. Bursa özelinde son 100 yılın en kurak 5.yılını yaşadık. Netice olarak suyun geleceği ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar ve yetkili kurumlar tarafından açıklanan bulgular durumun vahametini açıkça ortaya koymaktadır. BUSKİ marifetiyle Bursa’nın bugün sağlıkla tükettiği ve yarın da ihtiyaç duyacağı suyu etkin bir şekilde yönetmek için canla başla çalışıyoruz. Yatırımlarımız tüm hızıyla sürerken kamuoyunun da su yönetimi konusunda bilinçlenmesi ve gelecek nesiller için suyunu korumasını bilmesi son derece önemlidir” dedi.

İnegöl altyapısına büyük yatırım

Bursa kent merkezinde olduğunu gibi 17 ilçenin de sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yatırımları kesintisiz sürdürdüklerini dile getiren Başkan Aktaş, temelini attıkları yatırımla İnegöl’ün altyapısının daha da güçleneceğini vurguladı. İnegöl’ün altyapısının rehabilite edileceği bir projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “İlçemiz mevcutta Ulupınar ve Kırkpınar su kaynaklarından besleniyor. Bu kaynaklarımızdan mevcutta gelen isale hattı 400 mm ve 500 mm çapında çelik borularla, içme suyu şebeke altyapısı çoğunlukla asbest, PVC ve döküm borulardan oluşuyor. Hatların işletilebilirliği, basınç problemleri ve su kayıp kaçakları anlamında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca mevcut depolar da oldukça eski ve yetersiz. Bu durumda yaz aylarında kaynakların verimi düştüğünde; 20 adet derin kuyudan içme suyu takviye ediliyor. Bunun neticesinde ciddi elektrik masrafı oluşurken su kalitesi de düşüyor. Su kaybı anlamında ise; kurumumuz tarafından yapılan ölçümlerde İnegöl ilçemizde bu oranın yüzde 60 seviyesinde olduğunu tespit ettik. Avrupa Yatırım Bankası destekli bu projemizle ilçemiz daha güçlü bir altyapıya kavuşacak. Yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Başkan Aktaş, işin süresi 3 yıl olmasına rağmen müteahhit firmanın yetkilisinden 2022 yılı Haziranında çalışmanın bitirileceği sözünü aldı.

"Entegre Katı Atık Yönetimi Sistemine geçiyoruz”

Son günlerde İnegöl ilçesinde gündeme gelen ve bazı çevrelerce dezenformasyona uğratılan Yeniyörük Mahallesi’ndeki katı atık depolama sahasına yapılacak 130 milyon liralık Katı Atık Entegre Tesisi ile ilgili konuya da açıklık getiren Başkan Aktaş, “Ben 2004 belediye başkanı olana kadar evimizin, işimizin önünden alınan çöplerin nereye gittiğini bilmiyordum. Dediler ki Alanyurt’ta vahşi depolama sahası var. Konuyu kendi içimizde tartıştık. Yut dışındaki uygulamaları inceledik. Alanyurt halkı perişandı. Özellikle yaz aylarından kokudan geçilmiyordu. Bunun önüne geçmek için 2011’de yüzde 50 civarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın karşıladığı, ilçemize 40 yıl hizmet edecek olan depolama alını yaptık. Böyle bir alana sahip Bursa’daki m ilçelerde tek. 2013’te yeni çöpten enerji üretmeyle alakalı ihalemizi yapmıştık ancak 2014’te bu konuda yetki Büyükşehir’e geçti. Velhasıl Büyükşehir Belediye başkanlığı süreciyle birlikte enerji üretim sürecini de başlattık. Şimdi ise bir miktar Yıldırım ile Gürsu ve Kestel’den alacağımız atıklar Kestel Aktarma İstasyonu’nda yüzde 60 küçültülerek endüstriyel ürün haline getirilerek İnegöl’deki düzenli depolama alınana getirilecek. Bu atıklar ne İnegöl de Yenişehir’den geçecek. Tamamen kapalı araçlarla, çöp görmeksizin bu yapılacak tesisin içene bırakacağız. Yaklaşık 10 milyon TL olan enerji geliri yıllık 40 milyona çıkacak. Entegre Katı Atık Yönetimi Sistemine geçiyoruz” diye konuştu.