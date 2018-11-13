İnegöl'e yeni nesil belediyecilik

13 Kasım 2018

BURSA - Kurumların özel sektör gibi yönetilmesi gerektiğini belirten Taban, “Performanslı bir şekilde, verimli bir şekilde çalışmalıyız. Fayda-maliyet analizlerini muhakkak suretle gerçekleştirmek durumundayız. Çünkü harcamış olduğumuz para, değerlendirdiğimi yatırım bütçesi vatandaşlarımızın cebinden katkı koyduğu vergiler. Biz de kendi paramızı nasıl kullanıyorsak bu bilinçle mali bütçeyi kullanmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde kurumsal değişime odaklandık. Beraberinde elektronik değişim ve dönüşüm dedik. Buna mukabil yatırımlar yapmaya çalıştık. En başta yazılım yatırımı gerçekleştirdik. Bir taraftan da vatandaşımızı bu sürece katmaya çalıştık. Onlardan gelen bilgiler sayesinde bugün okumalar, analizler gerçekleştiriyoruz, raporlarımızı daha doğru bir şekilde değerlendirerek karar alma süreçlerimizde de en hızlı şekilde alma konusunda bu bilgiler bize yardımcı oluyor” dedi.

Bu dönüşümün yeni nesil belediyecilik olduğuna dikkat çeken Alper Taban, “Şu anda tarafımıza ulaşan son 6 aylık bilgileri sistemimizde görebiliyoruz. Raporlar yapıp bu raporlar neticesinde de analizler yapabiliyoruz. Aslında şunu gerçekleştiriyoruz; yeni nesil belediyecilik. Sadece İnegöl Belediyesi’ni yönetmek değil birlikte şehri yönetiyoruz. Çağrı merkezimize gelen bildirimler her geçen gün artıyor” diye konuştu. İlçenin ortak akılla yönetilmesi konusunda ısrarcı olduklarına da işaret eden Alper Taban, başlatılan ortak akıl buluşmalarıyla toplumun tüm kesimlerini bir araya getirerek İnegöl’ün sorunlarını masaya yatırdıklarını kaydetti.