İnegöllü mobilyacılardan sel mağduru 60 haneye mobilya yardımı

13 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - İnegöllü mobilyacılar kendi aralarında topladıkları ve içerisinde koltuk, kanepe, duvar ünitesi, yatak odası, masa ve sandalye gibi çeşitli mobilyaların bulunduğu 2 tır dolusu mobilyayı, 21 Haziran tarihinde Bursa’nın Kestel ve Gürsü ilçelerinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde evlerindeki mobilyaları zarar gören yaklaşık 60 haneye ulaştırılması için Kestel Belediyesi Afet Yönetim Merkezine gönderdi. Mobilyacılar adına açıklama yapan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı ve Weltew Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, topladıkları mobilyaların ihtiyaç sahibi 60 hane dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Düzenledikleri yardım kampanyasına destek veren tüm mobilyacılara teşekkür eden Balcı,

“Öncelikle selde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Selden zarar görenlere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz İnegöllü mobilyacılar olarak Kestel ilçemize 2 TIR dolusu mobilya gönderdik. Bunun içerisinde koltuk, kanepe, yatak odası, duvar ünitesi, masa ve sandalye var. Weltew Mobilya olarak başlattığımız yardım kampanyamıza İnegöl’ün güzide firmalarından Leta Sandalye, Duse Koltuk, Paro Koltuk, Bayras Genç Odası, Luxev Mobilya, Fidanoğlu Mobilya, NC Lion, Teknik Genç Odası, Sevgi Mobilya, Eznev Mobilya, Arvilla, Balmoda ve Armoda Koltuk gibi firmalarımız destek verdi. Tüm firmalarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi. Kestel’de ikamet ettiği için yaşanan sel felaketine birebir şahit olduğunu ifade eden Balcı, “Bu afeti gözlerimle gördüm. Buraya yardım etme ihtiyacı duyduğum için yardım kampanyasına önderlik yapmak istedim. Hem firmalardan mobilya topladık hem de firma olarak biz koyduk ve desteği verdik. Toplanan 2 TIR mobilya Kestel Belediyesi Afet Yönetim Merkezine gönderildi. Bu mobilyalar Kestel Belediye Başkanımız Önder Tanır, önderliğinde 60 haneye dağıtılmaya başlandı” ifadeleri kullandı.