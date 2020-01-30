İnegöl’ün beton yolu hizmete açıldı

30 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Belediyesi, ilçecde ilk beton yol uygulamasını Mesudiye ve Alanyurt mahallelerinde yaptı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beton yolun Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde kullanıldığına işaret etti. Taban, “Üniversite ve özel sektörü de bu işin içerisine kattık. Bu konu enine boyuna değerlendirildi ve uygulamanın hem uzun vadeli hem sağlıklı hem de sağlam iş çıkaracağını, aynı zamanda tasarruf sağlayacağını tespit ettik. Yaklaşık yüzde 50 oranında tasarruf sağlıyor. Burada gördüğünüz çalışma 600 bin TL maliyetle ortaya çıktı” dedi. Alper Taban, bağlantı yolu ile birlikte iki mahalle arasındaki mesafenin de 6,5 kilometreden 2,5 kilometreye düştüğünü kaydetti. Başkan Taban, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale ile ilçedeki alt yapı çalışmalarının da şubat ayında başlayacağını duyurdu.