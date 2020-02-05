İnegöl’ün Oylat’ına kardeş geliyor

05 Şubat 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - İlçenin ‘güçlü mobilya’ algısını ‘güçlü şehir’ algısına dönüştürmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kurşunlu’da bulunan yeni termal su kaynağını duyurarak, “Yeni bir Pamukkale, yeni bir Oylat doğacak” dedi. Alanda bir termal tesis kurulması için profesyonel yatırımcılarla görüşmeler yürütüldüğünü açıklayan Taban, “İlçemizde ikinci bir Oylat gelişimi söz konusu. Kurşunlu’da bulunan ve debisi çok yüksek olan termal suyun izinleri alındı. Suyun sağlığa faydalı olduğuna dair raporlar da tamamlandı. Şu anda profesyonel yatırımcılarla görüşme halindeyiz. Otelcilik anlamında marka ve zincir özellikte olan kuruluşlarla görüşüyoruz. Bu yatırım bizi dünyaya tanıtacak. Türkiye’ye doğanın içinde, Ankara karayolundan 3 kilometre içeride, ulaşımı da kolay yeni bir termal merkez kazandırıyoruz” dedi. Alper Taban, dünyada bu alanda gelişmiş olan ülkelerdeki örnekleri de incelemek üzere önümüzdeki günlerde bir dizi yurt dışı seyahati planladıklarını söyledi.

Hedef yılda 1 milyon ziyaretçi

İlçenin termal turizmde tanınan yüzü Oylat’ta da yenileme çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Taban, “Oylat İnegöl’ün 76 yıllık şirketi. 140 dönüm alanda kurulu. Bin 300 yatak mevcut. Her yıl 350 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Minimum hedefimiz 1 milyon ziyaretçi. Yurt içinde Oylat’ın bilinirliği yüksek olsa da çıtayı yükselterek dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Kademe kademe dönüşümünü sağlayacağız. Gerek konaklayan gerekse günü birlik ziyarete gelenlerin yararlanacağı yeni alanlar oluşturacağız. Termal alanda ün yapmış mimar Hasan Sözüneri ile çalışıyoruz” diye konuştu. Kaplıca yakınında bulunan Oylat Mağarası’nın da önemine işaret eden Alper Taban, 750 metre uzunluğunda yeni bir mağara oluşumu tespit edildiğini, onu da Oylat konseptinin içinde bir destinasyon olarak değerlendireceklerini dile getirdi.

İlçede yürütülen diğer turizm faaliyetleriyle de ilgili bilgi veren Başkan Taban, Doğa Sporları Turizm Merkezi’nde (Dostum) de rekreasyon çalışmaları yürüttüklerini, mevcut 13 branşa yeni alanlar da ekleyeceklerini kaydetti. Şehrin doğal güzellikleri sayesinde önemli bir avantaja sahip olduğuna dikkat çeken Taban, “Evliya Çelebi Yolu’nu yapılandırmak üzere adımlar atıldı. İpek Yolu şehrimizden de geçiyor. Ayrıca yayla, şelale, mağara, kaplıca gibi doğal güzelliklerle zengin bölgelerimizin tanıtımını artırmayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.