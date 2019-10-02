“İnovasyon ve teknolojiye yakın olanlar rekabette öne çıkacak”

02 Ekim 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Nike’ın dünya genelindeki 10 stratejik üreticisinden biri olan Yeşim Tekstil’in CEO’su Şenol Şankaya, gelecek vizyonunu ve planlanan yatırımları paylaştı. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ile Nilüfer Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) tarafından düzenlenen “Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor” başlıklı etkinlikte konuşan Şankaya, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe girişimcilerin risk alarak ölçekleri büyütmesi gerektiğine vurgu yaptı. Hazır giyim ve tekstil sektöründe fiyat, zamanında teslimat ve servis hizmeti, kalite, sosyal uygunluk, inovasyon ve Ar-Ge’ye yapılacak yatırımın rekabette avantaj sağlayacağını kaydeden Şankaya “Son 3 yıldır müşterilerimizin farklı ülkelerdeki depolarına ve mağazalarına doğrudan ürün gönderiyoruz. Markalar artık internet üzerinden büyüyor. Örneğin NBA finalleri olduğu gün bin adet dijital baskı siparişi aldık. O gece basıp ertesi gün gönderdik. dijitalleşmeye doğru giden bir dünya var. Gelecek internette. O nedenle inovasyona ve teknolojiye yakın olmanız gerekiyor” diye konuştu.

“Global bakıp, risk almamız lazım”

Şenol Şankaya, Amerika ile yapılması beklenen tercihli ticaret anlaşması gibi uygulamalarla hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 5 milyar dolarlık ek bir ihracat öngördüklerine işaret etti. Şankaya, “2005-2011 yılları arasında Türkiye serbest pazar gibiydi ve Uzakdoğu’dan gelen ucuz mallar nedeniyle sektör ezildi. Gelinen noktada üretim maliyetlerinin artmasıyla Çin güzel bir pazar haline geldi. Uzakdoğu kendini doyuracak. Zara, Nike, Tommy gibi markalar oralarda büyüyor. Bu da Türkiye’ye fırsatlar sunuyor. Hacimlerimizi büyütmeliyiz. Türkiye olarak Türkiye’nin yanı sıra Balkanlar ve Afrika gibi 3 saatte uçabileceğimiz birçok ülkede yatırım yaparak oluşan talebe yanıt verebiliriz. 15 sene içinde eğer doğru konumlama yapılırsa Türkiye’nin çok büyük fırsatları olacak. Rusya, Afrika ve Amerika Türkiye için büyüyen ve önemli pazarlar. Türkiye’nin en büyük avantajı güçlü hammaddeye sahip olması. Sadece global bakmamız lazım. Ciddi şekilde risk alabilmemiz gerekiyor” dedi.

“İşsizliği konuşuyorsak bizim sektörümüze ihtiyaç var demektir”

Türkiye’de tekstil, hazır giyim ve deri sektörü göz önüne alındığında 30 milyar dolarlık bir cironun ortaya çıktığını belirten Şankaya, “Geçmişte gelen her bakan, “Türkiye tekstilden çıkmalı” diye diye gençleri sektöre yönlendirmedi. Fakat insanlar yiyecek ve giyecek. Türkiye’nin büyümede sürdürülebilirliğini sağlaması için katma değerli ürünler üretmesi ve ihracatını artırması lazım. Tüketerek bir yere varamayız. Her sektörde ihracat yaparak dünya pastasından pay almamız gerekiyor. Gerçekten çalıştıracak kişi bulamazsanız sektörden çıkılır. Ama Türkiye’de hala işsizliği konuşuyorsak bizim sektörümüze ihtiyaç var demektir. Bu nedenle Ağrı’ya yatırım yaptık. Kasım ayında 220 kişiyle üretime başlayacağız. Burada 5 bin kişilik istihdam sözümüz var. Bugüne kadar oraya gitmemişiz, oysa orada ciddi bir genç ve değerli bir nüfus ile arzulu bir çalışan topluluğu var. 2020 yılında bin kişiye ulaşırız” diye konuştu.

Kreşinde yetişen çocuklar bugün çalışanı

Türkiye’de tek çatı altında en fazla kadın istihdamı sağlayan Yeşim Tekstil’de çalışanların yüzde 55’ini kadınlar oluşturuyor. Yeşim Tekstil, kadın çalışanlarına 31 yıldır kreş desteği sağlarken, Şenol Şankaya, “Kreşte yetişen çocuklarımız şimdi Yeşim Tekstil çalışanı olarak ailemizin bir üyesi. Bununla gurur duyuyoruz. 31 yıl önce hiç zorunluluk olmadığı halde 50 çocukla başladığımız kreş hizmetimiz bugün 650 çocuk kapasiteli kreşimizde devam ediyor. Uluslararası arenada da “Küresel En İyi Uygulamalar” arasında gösterildik. Marks&Spencer’e bile bu konuda örnek olduk” dedi.

Bursa’da 325 bin metrekarelik bir alanda yaklaşık 3 bin 500 çalışanı ile hazır giyim ve ev tekstilinde dünya markalarına üretim yapan Yeşim Tekstil, Bursa’nın hazır giyim - tekstil ihracatının yaklaşık dörtte birini tek başına gerçekleştiriyor.