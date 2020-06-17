"İnşaat malzemelerinde yerli üretimin teşviki önemli”

17 Haziran 2020

KONYA-DÜNYA

Yerli üretimin her dönem önemli olacağını vurgulayan Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) Başkanı Ahmet Yasin Bilen, salgının yarattığı kriz ile ekonominin bütün sektörlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Yaşanan krizde tarım sektörünün kritik öneminin yaşayarak öğrenildiğini vurgulayan Bilen, “Bir zamanlar tarımda kendi kedine yeten ülkemizin bu potansiyelini harekete geçirecek politikalarla ve yeni teşviklerle stratejik adımların atılması faydalı olacaktır. İnşaat sektöründe kullanılan malzemelerinin yerli üretimi, sanayi sektörü ve diğer sektörlerde de ithal ürün yerine yerli üretimin de teşvik edilmesi kritik öneme sahiptir. Ülkemizin sahip olduğu güç ve dinamizm doğru strateji ve teşvik uygulamaları ile hedefine ulaşacak. Sektörlerde yaşanan sıkıntıların çözümü için açıklanan ve açıklanacak ekonomi paketlerinin çözüm odaklı ve uzun vadeli olması önem arz ediyor” dedi.

2020 yılına ilişkin tüm planların salgının etkisiyle yeni normal adına revize edilmeye çalışıldığını belirten Bilen, “Yaşanan krizin ekonomiye olan hasarı ve önümüzdeki dönem için güçlü stratejiler yapılması gerekiyor. Yerli üretim de bunlarından en önemlisi diye düşünüyorum. Salgından olumsuz etkilenen sektörlerin başında inşaat sektörü geliyor. Konut kredilerinde indirimler sektöre hareketlilik getirmiş gibi gözükse de uzun dönemde sektörün sıkıntılar yaşayacağı öngörülüyor. TÜİK verilerine göre konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azalarak 50 bin 936 olarak gerçekleşti. Nisan ayında düşüş yüzde 55,5 olarak gerçekleşmişti. İpotekli konut satışları ise mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artış göstererek 18 bin 483 oldu. Yeni kredi paketinin etkilerini önümüzdeki aylarda görülecek.” diye konuştu.

İnşaat sektörü ilk çeyrekte yüzde 1,5 daraldı

İnşaat sektörünün 2020 yılı verilerine göre sektörün ilk çeyrekte yüzde 1,5 küçüldüğünü ifade eden Ahmet Yasin Bilen, ekonominin genelindeki büyümeye karşın inşaat sektörünün 7 çeyrek üst üste küçülme gösterdiğini vurguladı. Bilen, “Sektördeki daralmaya yol açan neden olan sorunlar devam etmektedir, sektörün küçülmeye devam edeceği öngörülmektedir” dedi.

Koronavirüs salgının en yoğun olarak yaşandığı Nisan ayında sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 31,4 daraldığına dikkat çeken Bilen, perakende satış hacminin Nisan ayında yüzde 21, yıllık bazda yüzde 19,3 azaldığını, ciroların ise yıllık yüzde 13,6, Nisan ayında yüzde 20,5 düşüş gösterdiğini kaydetti. Ahmet Yasin Bilen, küresel salgının 2020 yılında dünya ekonomisinde de önemli bir küçülme etkisi yaracağını kaydederek, ikinci dünya savaşından sonra yaşanan en sert daralma yaşanacağına, 2020 yılında yüzde 4,6 küçülme beklediğini belirtti.