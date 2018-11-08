İnşaat sektörü devlet desteklerinden umutlu

08 Kasım 2018

BURSA - BTSO bünyesindeki inşaat malzemeleri ve yapı elemanları sektör temsilcilerinin yer aldığı 22. Meslek Komitesi’nin Genişletilmiş Sektör Analiz Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Nemli ve Alparslan Şenocak, Komite Başkanı Mehmet Erdoğan, İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ve komite üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Osman Nemli, başta gayrimenkul olmak üzere, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde yılsonuna kadar uygulamaya alınan vergi indirimlerinin piyasaya rahat nefes aldıracağını dile getirdi.

Özellikle konut satışlarında uygulanan vergi indirimlerinin sadece sektörü harekete geçirmekle kalmadığını, aynı zamanda devletin gelir kalemlerinde de artış sağladığını dile getiren Osman Nemli, “Gayrimenkul sektöründe maliyet artışları henüz fiyatlara yansıtılmadı. Böylesine bir dönemde sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda vergide ve tapu harçlarındaki indirimlerin sürecek olması piyasa hareketliliği için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Devletimizin de desteğiyle inşaat sektörümüz, ülkemizin büyüme ve kalkınma hamlesine en yüksek katkıyı vermeye devam edecektir” diye konuştu. 2019 yılı fuar takvimini de belirlediklerini aktaran Nemli, BTSO olarak inşaat sektörüne yönelik ilk fuar organizasyonunu da 14 – 17 Ocak tarihleri arasında Almanya’da BauMünih fuarına düzenleyeceklerini duyurdu.

22. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Erdoğan da Bursa’nın kentsel dönüşüm süreçlerinde öncelikli şehirler arasında yer aldığını söyledi. Kentsel dönüşüm süreçlerinden dolayı birçok konut sahibinin tadilat işlemlerini ertelediğini ifade eden Erdoğan, “Kentsel dönüşüm uzun bir süreçtir. Çok riskli yapılar dışında dönüşüm uzun soluklu oluyor. Şu anda Bursa’da 20 yaş ve üzerindeki konut sayısı 350 bin - 400 bin civarındadır. Tadilat gören konut sayısı ise yılda 60 bin civarında. Fakat bu oranlar kentsel dönüşüm faaliyetlerinden sonra yüzde 20’ye varan oranlarda düşüş göstermiştir” değerlendirmesini yaptı.