İnşaat sektörü, kentsel dönüşüm için özel kurul istedi

06 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İMSİAD) online yönetim kurulu toplantısına katılan Vali Yakup Canbolat, Covid-19 salgınının inşaat ve gayrimenkul sektöründeki etkileri hakkında İMSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve komisyon başkanlarından kapsamlı bilgiler aldı. Toplantıda konuşan İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, Vali Yakup Canbolat’ın önderliğinde ve diğer ilgililerin de olacağı bir Kentsel Dönüşüm Kurulu’nun oluşturulması talebinde bulundu. Andıç, “Koronavirüs ile mücadele ediyoruz gayet başarılı bir şekilde. Devletimiz bunu bir Bilim Kurulu oluşturarak yönetti. Bu yöntem son derece de başarılı oldu. Biz kentsel dönüşümün detayına indiğimizde deprem riskli ile karşı karşıya olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir deprem olduğunda yüzbinlerce kişinin ölebileceği öngörülüyor. Dolayısıyla analitik baktığımızda kentsel dönüşüm çok önemli. Bu konuda önderliğinizde bir Kentsel Dönüşüm Kurulu oluşturulmasını talep ediyoruz. Bunun faydasını muhakkak görürüz” dedi.

Örneği olmayan bir kurul

Hayata geçirilmesi halinde Türkiye’de örneği olmayan bir çalışmaya imza atılacağını belirten Andıç, “İnşaat konusunda çok ciddi deneyimlerimiz var. Kentsel dönüşüm sorununu çözecek bilgiye ve altyapıya her anlamda sahibiz. Bunun derlenip toparlanması noktasında bir sıkıntı görüyorum. Bakanlığımız bazı adımlar atıyor ama çıkarılan yönetmeliklerin içerisindeki çeşitli maddelerin maalesef sahada uygulanması mümkün olmuyor. Sizin önderliğinizde bunu yapabilirsek güzel olur. Türkiye’de örneği yok. Bu sayede daha rahat hareket edilebilir. Şehrimiz açısından daha sağlıklı bir kentsel dönüşüm için çalışma yapmış olabiliriz” diye konuştu.

Vali olumlu karşıladı

Andıç’ın ardndan konuşan Vali Yakup Canbolat ise “Kentsel Dönüşüm Kurulu” oluşturulsun önerisinin önemli olduğuna işaret etti ve öneriyi olumlu karşıladığını söyledi. Vali Canbolat, hem bu önerinin detaylarını konuşmak hem de diğer konular hakkında istişarelerde bulunmak üzere ileriki günlerde kapsamlı bir toplantı yapılabileceğini dile getirdi.