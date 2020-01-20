Irak'ı kaybeden kanatlı sektörü gözünü Uzakdoğu ve AB'ye dikti

20 Ocak 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Irak’ın 2019 yılı ikinci yarısı itibariyle yerli üretimini koruması kararı ile en büyük alıcısını kaybeden Türk yumurta sektöründe; 2018’de 307 milyon dolar olan Irak ihracatı 2019’da 130 milyon dolara geriledi. Sektörün toplam yemeklik yumurta ihracatı ise 350 milyon dolardan 216 milyon dolara düştü. Kanatlı ürünleri sektöründe de artışın beklendiği 2019 yılında 639 milyon dolar ile ihracat rakamı yerinde saydı. Kanatlı ürün grubu öte yandan Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine kısıtlama getirmesiyle de ikinci darbeyi aldı. Kanatlı sektöründeki toplam ihracat kaybının 400 milyon dolar civarında olduğunu açıklayan İstanbul Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer, “Bazı pazarlarda sıkıntı yaşarken, kaybımızı en aza indirmek hedefiyle yeni pazarlara yöneldik. 2019 yılı başında kanatlı ürünleri sektörü ihracatımız 4 milyar dolarlık Japonya pazarına açıldı. Bu pazar 2020’de de önemli bir ihracat ülkemiz olacak. Dünyada en çok kanatlı ürünleri ikinci ithalatçısı olan Japonya’ya Türk ürünlerinin girebilmesi sektör açısından son derece önem taşıyor. Yakın zamanda 1.1 milyar dolarlık Çin pazarının da açılmasını bekliyoruz. Öte yandan, en büyük beyaz et ve yumurta ithalatçısı olan 12 milyar dolarlık Avrupa Birliği (EU) pazarının Türk ürünlerine açılmasını istiyoruz” dedi. Sezer, Irak pazarının 70 milyon dolar ile en fazla süt ürünleri ihracatı yapılan ülke olduğunu da sözlerine ekledi.

Su ürünleri ve yumurtada KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e inmesini de sektör için önemli bir gelişme olarak değerlendiren Müjdat Sezer, indirimin direkt olarak ihracatçılara olumlu yansıyacağını belirtti.

Avrupa’da yenen her 4 balıktan 1’i Türk balığı…

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatı ise 2018’e göre yüzde 0,1 oranında artışla 2 milyar 514 milyon dolara yükseldi. 2017’de yüzde 19, 2018’de yüzde 11 olan artışın 2019 yılında mevcudu korumasını ise küresel ticarette yaşanan daralmaya bağladıklarını ifade eden Müjdat Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıllık üretimde düzenli olarak ortalama yüzde 5 büyüme olurken, ihracatta da ortalama yüzde 10 artış yaşanır. Bu yıl yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Uzun vadeli hedefimiz ise, Avrupa ülkeleri. AB’ye su ürünleri olarak hali hazırda yoğun bir şekilde ihracatımız var. Hatta Avrupa’da yenen her 4 balıktan 1’i Türk balığı.”

Ur-Ge projesi ile Çin, Japonya ve ABD’ye heyet gidecek

Birlik olarak bu yıl itibari ile Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi tebliğine istinaden bir Ur-Ge projesi yürütmeye başlayacaklarını açıklayan Müjdat Sezer, söz konusu proje ile sektördeki ihracatçı firmalarla ile hedeflenen pazarlara küme olarak, devletin yüzde 75 destek oranı ile erişim sağlanabileceğini aktardı. Sezer, “İhracatçı firmalarımızın tek başına erişmekte güçlük çektiği pazarlara İhracatçı Birlikleri Koordinasyonu ve Ticaret Bakanlığı desteği ile kolaylıkla ulaşılabilecek ve ürünlerimiz tanıtılabilecektir. Bu proje ile ilk ticaret heyetlerimizi Çin, Japonya ve ABD’ye gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca akabinde alım heyetleri ülkemize sektör adına davet edileceklerdir” diye konuştu.